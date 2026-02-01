RETRO RÁDIÓ

A magyar válogatott focista döntött, nagy nap ez a Fradinál

Megszerezte első győzelmét 2026-ban Robbie Keane vezetőedző csapata. A magyar válogatott Gruber Zsombor gólja döntötte el a Paks–FTC bajnokit.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.02.01. 17:13
Módosítva: 2026.02.01. 18:11
Fradi Paks NB I

Egygólos vendéggyőzelem született az NB I 20. fordulójának vasárnapi rangadóján, a Paks–FTC mérkőzésen. Robbie Keane vezetőedző csapata ezzel megelőzte Bognár György együttesét a tabellán, és feljött a második helyre, két pontra megközelítve az éllovas ETO FC-t.

Paks-FTC: Gruber Zsombor gólja döntött
 A magyar válogatott Gruber Zsombor gólja döntötte el a Paks–FTC bajnokit Fotó: Czinege Melinda

Paks–FTC: 0-1

A mérkőzés első lehetősége a Fradi előtt adódott, de Kovacevic a Paks kapusának kezébe fejelte a labdát. A 9. percben Gómez szerezhette volna meg a vezetést a vendégeknek, de Abu Fani szabadrúgását követően végül nem sikerült a kapuba találnia. Az első hazai helyzetre a 18. percig kellett várni, de Papp lövését blokkolni tudták a ferencvárosi védők. Tíz perccel az első félidő vége előtt Gruber kapott tökéletes kiugratást, de hiába mehetett teljesen egyedül a kapura, hosszan tolta meg a labdát. A 45. percben Gómez próbálkozása ment a paksi kapu fölé, egy perccel később pedig a másik oldalon Osváth lövését tolta a felső lécre Gróf. Így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak a szünetre.

A második félidő első próbálkozása is az FTC-hez fűződik, azonban Abu Fani lövését védeni tudta Kovácsik. Negyedóra elteltével megint Gruber hagyta faképnél a hazai védőket, de a paksi kapus bravúrral hárított. A 65. percben a másik oldalon a csereként beállt Ádám Martin veszélyeztetett, de a fejesét Gróf védte. Húsz perccel a vége előtt Gruber szerezte meg a vezetést a Fradinak, amikor a tizenhatoson kívülről kilőtte a paksi kapu bal alsó sarkát. A mérkőzés végén Joseph duplázhatta volna meg a ferencvárosi előnyt, de fejese elkerülte a kaput. A hosszabbításban még Gyurkits egyenlíthetett volna, de Gróf lábában elakadt a labda, így a találkozó 1-0-ás vendégsikerrel zárult. Ezzel Robbie Keane vezetőedző csapata megszerezte első győzelmét 2026-ban, feljött az NB I tabellájának 2. helyére, és már csak 2 pont hátránya van a éllovas ETO FC-vel szemben.

@metropol.napilap

Beszólt barátjának a Fradi-sztárja Gruber Zsombor, a Ferencváros focistája Tóth Alexnek üzent. #gruberzsombor #ftc #fradi #ferencvaros #tothalex #metropol

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu