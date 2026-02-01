A magyar válogatott focista döntött, nagy nap ez a Fradinál

Egygólos vendéggyőzelem született az NB I 20. fordulójának vasárnapi rangadóján, a Paks–FTC mérkőzésen. Robbie Keane vezetőedző csapata ezzel megelőzte Bognár György együttesét a tabellán, és feljött a második helyre, két pontra megközelítve az éllovas ETO FC-t.

A magyar válogatott Gruber Zsombor gólja döntötte el a Paks–FTC bajnokit Fotó: Czinege Melinda

Paks–FTC: 0-1

A mérkőzés első lehetősége a Fradi előtt adódott, de Kovacevic a Paks kapusának kezébe fejelte a labdát. A 9. percben Gómez szerezhette volna meg a vezetést a vendégeknek, de Abu Fani szabadrúgását követően végül nem sikerült a kapuba találnia. Az első hazai helyzetre a 18. percig kellett várni, de Papp lövését blokkolni tudták a ferencvárosi védők. Tíz perccel az első félidő vége előtt Gruber kapott tökéletes kiugratást, de hiába mehetett teljesen egyedül a kapura, hosszan tolta meg a labdát. A 45. percben Gómez próbálkozása ment a paksi kapu fölé, egy perccel később pedig a másik oldalon Osváth lövését tolta a felső lécre Gróf. Így a csapatok gól nélküli döntetlennel vonultak a szünetre.

A második félidő első próbálkozása is az FTC-hez fűződik, azonban Abu Fani lövését védeni tudta Kovácsik. Negyedóra elteltével megint Gruber hagyta faképnél a hazai védőket, de a paksi kapus bravúrral hárított. A 65. percben a másik oldalon a csereként beállt Ádám Martin veszélyeztetett, de a fejesét Gróf védte. Húsz perccel a vége előtt Gruber szerezte meg a vezetést a Fradinak, amikor a tizenhatoson kívülről kilőtte a paksi kapu bal alsó sarkát. A mérkőzés végén Joseph duplázhatta volna meg a ferencvárosi előnyt, de fejese elkerülte a kaput. A hosszabbításban még Gyurkits egyenlíthetett volna, de Gróf lábában elakadt a labda, így a találkozó 1-0-ás vendégsikerrel zárult. Ezzel Robbie Keane vezetőedző csapata megszerezte első győzelmét 2026-ban, feljött az NB I tabellájának 2. helyére, és már csak 2 pont hátránya van a éllovas ETO FC-vel szemben.