Ennyi volt? Már Gulácsi lipcsei búcsúmeccsét emlegetik
Egy helyi lapban már arról írnak, mikor védheti utoljára az RB Leipzig kapuját a magyar klublegenda. Gulácsi Péter 11 év után búcsúzni kényszerülhet Lipcséből.
Az előzetes tervekkel ellentétben, sem a német labdarúgó-Bundesliga téli szünetéig, sem a szezonközi átigazolási időszak végéig nem sikerült megegyezésre jutnia Gulácsi Péternek az RB Leipzig vezetőivel a nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról. A Lipcsében a családjával együtt otthonra talált, 35 éves magyar kapusnak a hírek szerint jelentős fizetéscsökkentés mellett abba is bele kell(ene) mennie, hogy bár most is a csapata egyik legjobbjaként teljesít, a következő szezontól a kispadra szorulhat 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt mögött. A tavalyelőtt méregdrágán (10 millió euróért, azaz 3,9 milliárd forintért) szerződtetett tehetséget ugyanis luxus jegelni, és már eddig is nehezen viselte a tartalék szerepet.
A jövő mindenképpen a belgáé, de a jelenben ezt érdemli a magyar kapus?! Gulácsi Pétert az előző Bundesliga-szezon legjobb kapusának választotta a Kicker szaklap, amely a tavaly őszi teljesítménye alapján is a nemzetközi klasszisok közé sorolta. Az osztályzatai alapján ő volt a csapata legjobbja a szezon első felében. A német élklubbal 2015 óta a másodosztálytól az élvonalbeli dobogós helyezésekig, Német Kupa-győzelemig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott Gulácsi nehéz helyzetéről most a Tag24 regionális hírportál írt.
Gulácsi Péter a St. Pauli ellen védhet utoljára Lipcsében?
A cikkben már azt rebesgetik, hogy ha nem sikerül megegyezni a folytatásról, akkor a magyar klublegenda a szezonbeli utolsó előtti fordulóban, május 8-án a St. Pauli ellen védhet utoljára a Red Bull Arénában.
Az RB Leipzig legközelebb vasárnap (15.30, tv: Aréna 4) az 1. FC Köln vendége lesz.
A német Bundesliga állása:
- Bayern München 51 pont
- Borussia Dortmund 45
- Hoffenheim 42
- Stuttgart 39
- RB Leipzig 36
- Leverkusen 35
