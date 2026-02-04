Ennyi volt? Már Gulácsi lipcsei búcsúmeccsét emlegetik

Az előzetes tervekkel ellentétben, sem a német labdarúgó-Bundesliga téli szünetéig, sem a szezonközi átigazolási időszak végéig nem sikerült megegyezésre jutnia Gulácsi Péternek az RB Leipzig vezetőivel a nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról. A Lipcsében a családjával együtt otthonra talált, 35 éves magyar kapusnak a hírek szerint jelentős fizetéscsökkentés mellett abba is bele kell(ene) mennie, hogy bár most is a csapata egyik legjobbjaként teljesít, a következő szezontól a kispadra szorulhat 12 évvel fiatalabb belga posztriválisa, Maarten Vandevoordt mögött. A tavalyelőtt méregdrágán (10 millió euróért, azaz 3,9 milliárd forintért) szerződtetett tehetséget ugyanis luxus jegelni, és már eddig is nehezen viselte a tartalék szerepet.

Hiába teljesít idén is, üzleti szempontok miatt kispadra ültetnék Gulácsi Pétert - hogyan tovább? Fotó: Getty Images

A jövő mindenképpen a belgáé, de a jelenben ezt érdemli a magyar kapus?! Gulácsi Pétert az előző Bundesliga-szezon legjobb kapusának választotta a Kicker szaklap, amely a tavaly őszi teljesítménye alapján is a nemzetközi klasszisok közé sorolta. Az osztályzatai alapján ő volt a csapata legjobbja a szezon első felében. A német élklubbal 2015 óta a másodosztálytól az élvonalbeli dobogós helyezésekig, Német Kupa-győzelemig és Bajnokok Ligája-elődöntőig jutott Gulácsi nehéz helyzetéről most a Tag24 regionális hírportál írt.

Gulácsi Péter a St. Pauli ellen védhet utoljára Lipcsében?

A cikkben már azt rebesgetik, hogy ha nem sikerül megegyezni a folytatásról, akkor a magyar klublegenda a szezonbeli utolsó előtti fordulóban, május 8-án a St. Pauli ellen védhet utoljára a Red Bull Arénában.

Az RB Leipzig legközelebb vasárnap (15.30, tv: Aréna 4) az 1. FC Köln vendége lesz.