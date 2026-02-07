RETRO RÁDIÓ

Dárdai Pál és Curtis sem tudott segíteni, itt vannak a Fradi-Újpest legjobb képei

Dárdai Pál eddig nyeretlen az Újpest sportigazgatójaként. A Fradi-Újpest meccs sima, 3-0-s hazai sikerrel zárult.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 20:25
ferencváros újpest dárdai pál

Egyelőre nem hozta meg Dárdai Pál a Ferencváros legyőzését Újpestre. A lila-fehérek 2015 óta képtelenek nyerni, a hazaiak ezúttal 3-0-ra győztek a Fradi-Újpest meccsen. A végeredmény már az első félidőben kialakult, Franko Kovacevic, Mariano Gómez és Gabi Kanikovszki góljaival. Dárdai Pál sportigazgatóval eddig egy döntetlen mellett kétszer kikapott az Újpest.

Fradi-Újpest
A Fradi-Újpest meccs után a hazai csapat ünnepelhetett Fotó: Szabolcs László

A meccsről készített galériánkban láthatod Dárdai Pált a kispadon, valamint Curtist, aki Újpest-szimpatizánsként a vendég táborban szurkolt.

A galéria megtekintéséhez kattints a képre.

A Ferencváros nagyon simán nyerte meg az NB I rangadóját.

Fradi-Újpest 3-0

fotóma, 19:42

Fradi-Újpest: totális zöld-fehér uralom

A Ferencváros a győzelmével újra első a labdarúgó NB I-ben. A Fradi 2015 decembere óta 32 meccsen 25 alkalommal legyőzte az Újpestet, emellett hét döntetlen született. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
