Dárdai Pál és Curtis sem tudott segíteni, itt vannak a Fradi-Újpest legjobb képei

Egyelőre nem hozta meg Dárdai Pál a Ferencváros legyőzését Újpestre. A lila-fehérek 2015 óta képtelenek nyerni, a hazaiak ezúttal 3-0-ra győztek a Fradi-Újpest meccsen. A végeredmény már az első félidőben kialakult, Franko Kovacevic, Mariano Gómez és Gabi Kanikovszki góljaival. Dárdai Pál sportigazgatóval eddig egy döntetlen mellett kétszer kikapott az Újpest.

A Fradi-Újpest meccs után a hazai csapat ünnepelhetett Fotó: Szabolcs László

A meccsről készített galériánkban láthatod Dárdai Pált a kispadon, valamint Curtist, aki Újpest-szimpatizánsként a vendég táborban szurkolt.

A galéria megtekintéséhez kattints a képre.