Dárdai Pál és Curtis sem tudott segíteni, itt vannak a Fradi-Újpest legjobb képei
Dárdai Pál eddig nyeretlen az Újpest sportigazgatójaként. A Fradi-Újpest meccs sima, 3-0-s hazai sikerrel zárult.
Egyelőre nem hozta meg Dárdai Pál a Ferencváros legyőzését Újpestre. A lila-fehérek 2015 óta képtelenek nyerni, a hazaiak ezúttal 3-0-ra győztek a Fradi-Újpest meccsen. A végeredmény már az első félidőben kialakult, Franko Kovacevic, Mariano Gómez és Gabi Kanikovszki góljaival. Dárdai Pál sportigazgatóval eddig egy döntetlen mellett kétszer kikapott az Újpest.
A meccsről készített galériánkban láthatod Dárdai Pált a kispadon, valamint Curtist, aki Újpest-szimpatizánsként a vendég táborban szurkolt.
A galéria megtekintéséhez kattints a képre.
Fradi-Újpest: totális zöld-fehér uralom
A Ferencváros a győzelmével újra első a labdarúgó NB I-ben. A Fradi 2015 decembere óta 32 meccsen 25 alkalommal legyőzte az Újpestet, emellett hét döntetlen született.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre