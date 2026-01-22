"Percekig zokogott a magyar pólós" - verekedtek a görögök a medencében
Verekedni jöttek a görögök Magyarországra. Az Európa-bajnokság előtt a női vízilabda-válogatott ütős meccsen verte a világbajnokot.
Kifejezetten udvariatlan vendég volt a világbajnok hellászi válogatott a Magyarország-Görögország előkészületi meccsen. A Komjádi-uszodában tartott Eb-főpróbát a két csapat, végül durva találkozón a Cseh Sándor vezette magyar női vízilabda-válogatott 18-14-re nyert.
A találkozón 73 másodperc (!) alatt mesterhármast jegyző, kirobbanó formában játszó Rybanska Natasa a bal szeme alá kapott egy alattomos ütést, és természetesen azonnal a partra úszott, ahol az orvosi stáb vette kezelésbe. Csütörtökön elmondta a Metropolnak, hogy az azonnal alkalmazott jeges borogatás megtette jótékony hatását.
Egy kissé elszíneződött a szemem alja, de a látásommal semmi gond. Az Európa-bajnoki fellépésemet nem fenyegeti veszély, szombaton utazom a csapattal Portugáliába
– nyilatkozta Natasa.
A kispadon sírt a vízilabda-válogatott tinije
Keszthelyi Rita sem úszta meg egy arcába irányított sportszerűtlen könyökölés nélkül, az ő esetében szerencsére nem volt szükség orvosi segítségre. Tiba Panna, az UVSE 18 éves kiválósága viszont egy akción belül két ütés célpontja volt, ugyanaz az ellenfele könyökkel kétszer is megütötte. Azonnal a cserepadra kényszerült, ahol fájdalma miatt percekig zokogott, és Rybanskához hasonlóan nem játszhatott tovább.
Szerencsére a lányom rendben van, kicsit fáj ugyan a feje, de nincs agyrázkódása. A világbajnok elleni meggyőző diadal őt is alaposan feldobta, remélem, hétfőn az olimpiai bajnok spanyolok elleni nyitó Eb-csoportmeccsen bizonyít
– árulta el Panna édesapja, Tiba Péter. Az UVSE edzője, Benczur Márton kijelentette, ezek a keményebb belemenések a játék részei, de nem voltak éppen épületes jelenetek, elvégre barátságos találkozón nem illik ütni, viszont játékosát, Pannát erős fából faragták.
"A régi nagy magyar pólósok erre azt mondták, a vízilabda nem sakksport" - tette hozzá a szakember.
