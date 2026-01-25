Aggódnak a szurkolók; Szoboszlai nem került be a 11-be

A Ferencváros új igazolása, Szoboszlai Dominik és a Liverpool válságértekezlete is bekerült a Heti Top-válogatásunkba.

Szoboszlai Dominik fizetése nem tükrözi a pályán nyújtott teljesítményét – Fotó: MB Media

Nem boldogok a Fradi szurkolói

Miután Varga Barnabás az AEK Athénhoz igazolt, a Ferencváros vezetése sürgősen új csatár után kezdett kutatni. A zöld-fehérek hétfőn hivatalosan is bejelentették Elton Acolatse leigazolását, akinek érkezése azonban nem váltott ki egyöntetű lelkesedést a ferencvárosi szurkolók körében. A drukkerek nem a holland támadó rátermettsége, hanem a magyar szabály betartása miatt aggódnak leginkább. Erről bővebben ezen a linken olvashatsz!

Szoboszlai Dominik fizetésemelést érdemel?

A magyar középpályás nem került fel a Premier League legjobban kereső játékosainak toplistájára. Sőt, a Liverpool magyar válogatott középpályása felháborító helyen szerepel a sorban, ha a szezonban nyújtott teljesítményét nézzük. A magyar klasszis heti 120 ezer fontos (53,1 millió Ft) fizetésével még az első 50-be sem került be, ami finoman szólva is igazságtalannak tűnik. Azonban a Liverpool állítólag már gőzerővel dolgozik a magyar válogatott középpályás szerződéshosszabbításán, amivel vélhetően a 25 éves focista bére is nőne, és előrébb kerülne ezen a listán. A legjobban fizetett játékosok listáját ezen a linken találod.

Arne Slot nélkül ült össze a Liverpool

Az együttes csapatkapitánya, Virgil van Dijk még a hét elején újabb játékosértekezletet tartott, hogy megvitassák azokat a problémákat, amelyekkel a közelmúltban szembesült a csapat. A holland sztár kapcsán azt írják, dühös volt amiatt, ahogy a Burnley múlt szombaton kiegyenlített az Anfield Roadon. A válságértekezletre viszont nem hívták meg a csapat edzőjét, Arne Slotot. Ez volt a második ilyen beszélgetés, korábban októberben ültek össze a futballisták, akkor a csapat 12 mérkőzésből 9-et elveszített. A részleteket ezen a linken olvashatod.