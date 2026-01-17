Ő volt a kedvenc, korábbi edző térhet vissza a Real Madridhoz

Válságos napokat él át a spanyol bajnokságban második helyen álló Real Madrid. A Barcelona elleni 3-2-re elveszített Spanyol Szuperkupa után a klub menesztette Xabi Alonso vezetőedzőt, majd újabb csapásként a Király-kupa nyolcaddöntőjében is búcsúzni kényszerült a csapat, miután szintén 3-2-re kikapott a másodosztályú Albacetétől. Az ideiglenesen kinevezett Álvaro Arbeloa jövője erősen kérdéses, a portugál sajtó ugyanis kész tényként kezeli, hogy hamarosan José Mourinho veheti át a madridiak irányítását.

José Mourinho lehet a Real Madrid új edzője (Fotó: NurPhoto)

Jose Mourinho visszatérhet a Real Madridhoz

A portugál edző 2010 és 2013 között már irányította a Real Madrid csapatát – többek között Álvaro Arbeloa edzőjeként is –, és ez idő alatt egy bajnoki címet, egy Király-kupát, valamint egy Spanyol Szuperkupát nyert a klubbal. Bár ez az időszak nem számított a Florentino Pérez vezette éra legsikeresebb fejezetének, portugál források szerint a klubelnök mégis Mourinhóval volt a legelégedettebb az edzők közül. Ez önmagában is elég érv lehet a visszatéréséhez, még annak ellenére is, hogy a portugál szakember decemberben lezártnak tekintette madridi korszakát – amit egy spanyol rádiós sportműsor szakértője is megerősített.

Arbeloa nem olyan figura, aki bárkit is inspirálna. Pérez végső terve az, hogy visszahozza José Mourinhót. Ő olyan edző, aki jelenleg nagy káoszt okoz a Benficánál, de éppen azért, hogy kirúgják. Mourinho volt az еgyetlen, akivel Florentino Pérez elégedett volt, ezért fog visszamenni a Realhoz

– nyilatkozta Alfredo Relano, az El Partidazo de COPE szakértője, melyet a Magyar Nemzet is szemlézett.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🤯🤯🤯🤯🤯



Cuban 🇪🇸 |



Florentino Perez wants Jose Mourinho to return to Real Madrid!



Florentino's final plan is to reinstate Jose Mourinho.



He is currently a controversial coach at Benfica. Specifically in order to be dismissed!



🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2sT6WAT0fY — Demi moayad (@DimeMoayad) January 16, 2026

José Mourinho szeptember óta a Benfica vezetőedzője, ám a lisszaboniak idénye eddig messze elmarad a várakozásoktól. A portugál bajnokságban tízpontos hátrányban csupán a harmadik helyen áll a csapat, az elmúlt egy hét során pedig a Ligakupából és a Portugál Kupából is búcsúzott, így egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek a 62 éves tréner közelgő távozását vetítik előre.

Közben a spanyol La Liga-ban a Barcelona mögött négypontos lemaradással második helyen álló Real Madrid szombaton (14:00, Tv: Spíler 2) a Levante együttesét fogadja bajnoki mérkőzésen.