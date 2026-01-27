Óriási bravúr után dőlt el a magyar válogatott sorsa a kézilabda-Eb-n

A Svájc ellen kiharcolt döntetlen és a szlovénokkal szembeni vereség után első az első középdöntős győzelméért lépett pályára a kézilabda-Eb-n a magyar férfi válogatott. A feladat nem volt könnyű, a házigazda svédek a meccs egyértelmű esélyesei voltak. Chema Rodriguez csapata abban a tudatban lépett pályára, hogy ha nem nyer, akkor a középdöntő után biztosan befejezi az Eb-t. Ehhez képest a magyarok remekül kezdtek, Imre Bence, Fazekas Gergő és Rosta Miklós vezérletével az első félidőt 16-14-es előnyről zártuk.

A magyar válogatott óriásit harcolt a svédek ellen a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

A második játékrészben érződött, hogy a svédek kerete bővebb, s hamar átvették a vezetést. A magyar csapat azonban nem engedte el a meccset, s az utolsó tíz percre Imre Bence hétméteresével 28-27-es vezetéssel fordultunk. Az utolsó percekben a magyar csapat 3-0-ra megnyert egy szakaszt. Rosta Miklós góljával a vége előtt 32-31-re vezettünk, majd Albin Lagergren egyenlítése után a győzelemért támadtunk. A helyzet kimaradt, a svédek kapusa pedig megcélozta az üresen álló kapunkat. A labda mellészállt, majd a lefújás után a bírók egy esetleges magyar hétméterest videóztak. Nem változtatták meg a pályán hozott döntésüket, a 32-32-es döntetlen bravúrt, egyben középdöntős búcsút jelent.

Kézilabda-Eb: A horvátok ellen búcsúzunk

A Magyarország-Svédország találkozó után a válogatott szerdán Horvátország ellen játszik (18.00, Tv: M4 Sport), az eldőlt, hogy ez lesz az utolsó meccsünk az Eb-n. A magyar csapat a nyolcba sem kerül az Eb-n.