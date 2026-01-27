RETRO RÁDIÓ

Óriási bravúr után dőlt el a magyar válogatott sorsa a kézilabda-Eb-n

Remek eredményt ért el a magyar válogatott a házigazda ellen. A svédországi 32-32 mégis azt jelenti, hogy a középdöntő után búcsúzunk a kézilabda-Eb-től.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 22:14
Módosítva: 2026.01.27. 22:17
magyarország svédország kézilabda

A Svájc ellen kiharcolt döntetlen és a szlovénokkal szembeni vereség után első az első középdöntős győzelméért lépett pályára a kézilabda-Eb-n a magyar férfi válogatott. A feladat nem volt könnyű, a házigazda svédek a meccs egyértelmű esélyesei voltak. Chema Rodriguez csapata abban a tudatban lépett pályára, hogy ha nem nyer, akkor a középdöntő után biztosan befejezi az Eb-t. Ehhez képest a magyarok remekül kezdtek, Imre Bence, Fazekas Gergő és Rosta Miklós vezérletével az első félidőt 16-14-es előnyről zártuk.

kézilabda-eb
A magyar válogatott óriásit harcolt a svédek ellen a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

A második játékrészben érződött, hogy a svédek kerete bővebb, s hamar átvették a vezetést. A magyar csapat azonban nem engedte el a meccset, s az utolsó tíz percre Imre Bence hétméteresével 28-27-es vezetéssel fordultunk. Az utolsó percekben a magyar csapat 3-0-ra megnyert egy szakaszt. Rosta Miklós góljával a vége előtt 32-31-re vezettünk, majd Albin Lagergren egyenlítése után a győzelemért támadtunk. A helyzet kimaradt, a svédek kapusa pedig megcélozta az üresen álló kapunkat. A labda mellészállt, majd a lefújás után a bírók egy esetleges magyar hétméterest videóztak. Nem változtatták meg a pályán hozott döntésüket, a 32-32-es döntetlen bravúrt, egyben középdöntős búcsút jelent. 

Kézilabda-Eb: A horvátok ellen búcsúzunk

A Magyarország-Svédország találkozó után a válogatott szerdán Horvátország ellen játszik (18.00, Tv: M4 Sport), az eldőlt, hogy ez lesz az utolsó meccsünk az Eb-n. A magyar csapat a nyolcba sem kerül az Eb-n.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu