Csalódás, teljesen összeomlott a magyar válogatott a kézilabda-Eb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott a Svájc elleni 29-29-es döntetlent követően Szlovénia ellen lépett pályára a kézilabda-Eb középdöntőjének második mérkőzésén. Chema Rodríguez együttese számára létfontosságú volt a győzelem ahhoz, hogy versenyben maradjon a továbbjutásért, ennek megfelelően nagy elszántsággal kezdte meg a találkozót. Az első félidőben két góllal 17-15-re vezetett a magyar válogatott, mégis 35-32-re kikapott Szlovéniától a második középdöntős mérkőzésen.

A magyar férfi kézilabda válogatott kikapott Szlovéniától a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

Kézilabda-Eb: teljesen összeomlott a magyar válogatott

A magyar válogatott jól kezdte a mérkőzést, és már az első percekben magához ragadta a kezdeményezést. A 15. percben 9-7-re vezetett, köszönhetően Ilic Zorán és Rosta Miklós góljainak. A szlovénok többször is egyenlítettek, a 23. percben Palasics Kristóf hetest hárított Novak lövésénél, majd Imre Bence a szélről kétgólosra növelte az előnyt (11-13). A félidő hajrájában Hanusz Egon emberhátrányban is betalált, így a feszült végjáték ellenére a magyar csapat 17-15-ös vezetéssel zárta az első harminc percet.

A második félidő azonban nem alakult kedvezően a magyar válogatott számára, a szlovén csapat öt perc alatt ledolgozta hátrányát, majd Domen Novak góljával a vezetést is átvette (18-17). A folytatásban is a szlovénok diktálták a tempót, a 40. percben pedig először sikerült kétgólos előnyt kialakítaniuk: Mackovsek találatát követően 21-19-et mutatott az eredményjelző. Támadásban szinte semmit nem jött össze a magyar csapatnak, ami meg is bosszulta magát, a 45. percben a szlovénok már 3 góllal vezettek (24-21). Chema Rodríguez lecserélte Palasics Kristófot, helyére Bartucz László állt be, ám ő sem tudott segíteni csapatán. A magyar válogatott teljesen összeomlott a második félidőben, nem találta az első játékrészben mutatott jó játékot, így 35-32-re kikapott Szlovéniától.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány csapata legközelebb kedden este (20:30, Tv: M4 Sport) a társházigazda Svédország ellen folytatja a malmöi középdöntőket.