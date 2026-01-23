RETRO RÁDIÓ

Őrületes számok, csodálják a magyar válogatottat az Eb-n

Parádés számokat produkáltak a mieink a férfi kézilabda Európa-bajnokság első körében. A magyar válogatott különösen védekezésben hatékony.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.23. 07:30
bartucz lászló magyar válogatott eb

A csoportkörben a magyar válogatott kapta a legkevesebb gólt, a második legkevesebb lövés jutott el a kapujáig, és a magyar kapuspáros védett a legjobban a kézilabda Európa-bajnokság eddigi meccsein. Bartucz László 17/7-es mutatóval áll, így a magyar kapuspáros a leghatékonyabb az egész mezőnyben, hiszen a 108-ból kivédett 39 lövés 36,11 százalékot jelent. A legeredményesebb magyar játékos Imre Bence volt, aki 27 kísérletből húsz alkalommal talált a hálóba, ezzel a góllövőlista 12. helyén áll. A német THW Kiel jobbszélsője holtversenyben a legeredményesebb büntetőlövő, ugyanis eddig 12 gólja van hétméteresből.

A magyar válogatott kapusa, Bartucz László remekel az Eb-n
A magyar válogatott kapusa, Bartucz László remekel az Eb-n Fotó: Szabó Miklós

A magyar válogatott Svájc ellen folytatja

A magyarok pénteken 18 órától játszanak Svájccal, majd vasárnap Szlovénia, kedden a társházigazda Svédország, szerdán pedig a világbajnoki ezüstérmes Horvátország lesz az ellenfelük. A csoport első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

A magyarok - akiknek a legjobb nyolc közé jutás a céljuk - a csoportkörben Lengyelországot és Olaszországot legyőzték, Izlandtól viszont kikaptak, ezért pont nélkül jutottak a középdöntőbe.

 

