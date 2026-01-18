"Elképesztő volt" - a kézikapitány nem kertelt, neki köszönhetjük a győzelmet

Két forduló után eldőlt, hogy a csoportunkból Izland és Magyarország jut a középdöntőbe a kézilabda-Eb-n. A magyar válogatott a lengyelek után az olaszokat győzte le 32-26-ra, s két találkozó után hibátlan. A neheze most jön.

Megvan a második győzelem a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

Chema Rodriguez szövetségi kapitány a kispadról beálló Bartucz Lászlót kapust emelte ki.

Azt kaptuk az olaszok ellen, amire számítottunk. Olaszország kellemetlen ellenfél, nehéz meccs volt. Az utolsó 10-15 percben Bartucz elképesztő volt a kapuban, neki köszönhetjük, hogy sima lett a vége

- mondta a szakember a Magyarország-Olaszország találkozó után.

Így folytatódik a kézilabda-Eb

A magyar válogatott kedden Izland ellen játszik (20.30, Tv: M4 Sport). Ez gyakorlatilag már egy középdöntős meccs, mivel itt dől el, hány pontot viszünk magunkkal a torna következő fázisába.