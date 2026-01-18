"Elképesztő volt" - a kézikapitány nem kertelt, neki köszönhetjük a győzelmet
Második meccsét is megnyerte a magyar válogatott. A csapat középdöntős a kézilabda-Eb-n, Izland ellen az is eldől, hány pontot viszünk magunkkal.
Két forduló után eldőlt, hogy a csoportunkból Izland és Magyarország jut a középdöntőbe a kézilabda-Eb-n. A magyar válogatott a lengyelek után az olaszokat győzte le 32-26-ra, s két találkozó után hibátlan. A neheze most jön.
Chema Rodriguez szövetségi kapitány a kispadról beálló Bartucz Lászlót kapust emelte ki.
Azt kaptuk az olaszok ellen, amire számítottunk. Olaszország kellemetlen ellenfél, nehéz meccs volt. Az utolsó 10-15 percben Bartucz elképesztő volt a kapuban, neki köszönhetjük, hogy sima lett a vége
- mondta a szakember a Magyarország-Olaszország találkozó után.
Így folytatódik a kézilabda-Eb
A magyar válogatott kedden Izland ellen játszik (20.30, Tv: M4 Sport). Ez gyakorlatilag már egy középdöntős meccs, mivel itt dől el, hány pontot viszünk magunkkal a torna következő fázisába.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre