"Elképesztő volt" - a kézikapitány nem kertelt, neki köszönhetjük a győzelmet

Második meccsét is megnyerte a magyar válogatott. A csapat középdöntős a kézilabda-Eb-n, Izland ellen az is eldől, hány pontot viszünk magunkkal.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 22:36
kézilabda chema rodriguez magyar válogatott

Két forduló után eldőlt, hogy a csoportunkból Izland és Magyarország jut a középdöntőbe a kézilabda-Eb-n. A magyar válogatott a lengyelek után az olaszokat győzte le 32-26-ra, s két találkozó után hibátlan. A neheze most jön.

Megvan a második győzelem a kézilabda-Eb-n
Megvan a második győzelem a kézilabda-Eb-n Fotó: Hegedüs Róbert

Chema Rodriguez szövetségi kapitány a kispadról beálló Bartucz Lászlót kapust emelte ki.

Azt kaptuk az olaszok ellen, amire számítottunk. Olaszország kellemetlen ellenfél, nehéz meccs volt. Az utolsó 10-15 percben Bartucz elképesztő volt a kapuban, neki köszönhetjük, hogy sima lett a vége

- mondta a szakember a Magyarország-Olaszország találkozó után.

Így folytatódik a kézilabda-Eb

A magyar válogatott kedden Izland ellen játszik (20.30, Tv: M4 Sport). Ez gyakorlatilag már egy középdöntős meccs, mivel itt dől el, hány pontot viszünk magunkkal a torna következő fázisába.

 

 

