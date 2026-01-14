„Jobb lett a válogatott" - magabiztos a magyar csapat irányítója az Eb előtt
A 2024-es ötödik helyezésünk után újra emlékezetes helyátállásban hisz Hanusz Egon, magyar férfi válogatott irányítója. Igaz, nehéz lesz a kézilabda Eb-n középdöntőbe jutni.
A skandináviai (Dánia, Svédország, Norvégia) kézilabda Eb-n nem a legnehezebb, de nem is a legegyszerűbb csoportbeosztás a miénk. A francia Cesson-Rennes légiósa, Hanusz Egon máig örömmel emlegeti 2024 januárját, amikor a legutóbbi Eb-n az ötödik helyért vívott helyosztón 23-22-re nyertünk a pokoli erős Szlovénia ellen.
Azóta jobb lett a válogatottunk, nincs okom feltételezni, hogy bármit is vesztettünk ütőképességünkből, tehát a középdöntőbe ezúttal is el kell jutni, bár több sérülés közbeszólt
– húzta alá Hanusz.
A klasszis Máthé Dominik távolmaradása több mint kellemetlen, de szélvész gyors irányítónk szerint a labdáit 125 km/óra sebességgel ellövő Ilics Zoran az örökébe léphet. Nem beszélve a védekezésben is óriásit fejlődött jobbszélső Pedro Rodríguezről. Hanusz azt állította a Metropolnak, hogy selejtező-csoportunkban túl könnyen nem kaparintható meg a továbbjutást érő első két hely valamelyike. A lengyeleknél spanyol szövetségi kapitány, a Benfica mestere, Jota González dirigál, ami alapvető játékstílus-változást eredményezhet.
Göröngyös út a kézilabda Eb-n
Az olaszok erejére jellemző, hogy legjobbjaik közül négyen a német Bundesligában szerepelnek, és az a trió, amelyik a francia bajnokságot képviseli, szintén képzett egység.
Csoportunk legerősebb riválisa Izland, melyet franciaországi légiósunk az öreg kontinens legjobb tíz válogatottja közé sorol. Hanusz bízik benne, hogy a csoportból a magyar-izlandi duó folytatja a középdöntőben.
A magyar válogatott csoportmérkőzései (Kristiansand, Svédország)
Péntek, 20.30: Magyarország–Lengyelország
Vasárnap, 20.30: Olaszország–Magyarország
Kedd, 20.30: Magyarország–Izland
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre