„Jobb lett a válogatott" - magabiztos a magyar csapat irányítója az Eb előtt

A skandináviai (Dánia, Svédország, Norvégia) kézilabda Eb-n nem a legnehezebb, de nem is a legegyszerűbb csoportbeosztás a miénk. A francia Cesson-Rennes légiósa, Hanusz Egon máig örömmel emlegeti 2024 januárját, amikor a legutóbbi Eb-n az ötödik helyért vívott helyosztón 23-22-re nyertünk a pokoli erős Szlovénia ellen.

Hanusz Egon játékán sok múlhat a kézilabda Eb-n Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Azóta jobb lett a válogatottunk, nincs okom feltételezni, hogy bármit is vesztettünk ütőképességünkből, tehát a középdöntőbe ezúttal is el kell jutni, bár több sérülés közbeszólt

– húzta alá Hanusz.

A klasszis Máthé Dominik távolmaradása több mint kellemetlen, de szélvész gyors irányítónk szerint a labdáit 125 km/óra sebességgel ellövő Ilics Zoran az örökébe léphet. Nem beszélve a védekezésben is óriásit fejlődött jobbszélső Pedro Rodríguezről. Hanusz azt állította a Metropolnak, hogy selejtező-csoportunkban túl könnyen nem kaparintható meg a továbbjutást érő első két hely valamelyike. A lengyeleknél spanyol szövetségi kapitány, a Benfica mestere, Jota González dirigál, ami alapvető játékstílus-változást eredményezhet.

Göröngyös út a kézilabda Eb-n

Az olaszok erejére jellemző, hogy legjobbjaik közül négyen a német Bundesligában szerepelnek, és az a trió, amelyik a francia bajnokságot képviseli, szintén képzett egység.

Csoportunk legerősebb riválisa Izland, melyet franciaországi légiósunk az öreg kontinens legjobb tíz válogatottja közé sorol. Hanusz bízik benne, hogy a csoportból a magyar-izlandi duó folytatja a középdöntőben.