„Jobb lett a válogatott" - magabiztos a magyar csapat irányítója az Eb előtt

A 2024-es ötödik helyezésünk után újra emlékezetes helyátállásban hisz Hanusz Egon, magyar férfi válogatott irányítója. Igaz, nehéz lesz a kézilabda Eb-n középdöntőbe jutni.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.01.14. 18:15
kézilabda eb Hanusz Egon csoportküzdelem Lengyelország Olaszország Izland

A skandináviai (Dánia, Svédország, Norvégia) kézilabda Eb-n nem a legnehezebb, de nem is a legegyszerűbb csoportbeosztás a miénk. A francia Cesson-Rennes légiósa, Hanusz Egon máig örömmel emlegeti 2024 januárját, amikor a legutóbbi Eb-n az ötödik helyért vívott helyosztón 23-22-re nyertünk a pokoli erős Szlovénia ellen. 

Hanusz Egon játékán sok múlhat a kézilabda Eb-n
Hanusz Egon játékán sok múlhat a kézilabda Eb-n Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Azóta jobb lett a válogatottunk, nincs okom feltételezni, hogy bármit is vesztettünk ütőképességünkből, tehát a középdöntőbe ezúttal is el kell jutni, bár több sérülés közbeszólt

– húzta alá Hanusz.

A klasszis Máthé Dominik távolmaradása több mint kellemetlen, de szélvész gyors irányítónk szerint a labdáit 125 km/óra sebességgel ellövő Ilics Zoran az örökébe léphet. Nem beszélve a védekezésben is óriásit fejlődött jobbszélső Pedro Rodríguezről. Hanusz azt állította a Metropolnak, hogy selejtező-csoportunkban túl könnyen nem kaparintható meg a továbbjutást érő első két hely valamelyike. A lengyeleknél spanyol szövetségi kapitány, a Benfica mestere, Jota González dirigál, ami alapvető játékstílus-változást eredményezhet. 

Göröngyös út a kézilabda Eb-n 

Az olaszok erejére jellemző, hogy legjobbjaik közül négyen a német Bundesligában szerepelnek, és az a trió, amelyik a francia bajnokságot képviseli, szintén képzett egység.

Csoportunk legerősebb riválisa Izland, melyet franciaországi légiósunk az öreg kontinens legjobb tíz válogatottja közé sorol. Hanusz bízik benne, hogy a csoportból a magyar-izlandi duó folytatja a középdöntőben.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (Kristiansand, Svédország) 

Péntek, 20.30: Magyarország–Lengyelország

Vasárnap, 20.30: Olaszország–Magyarország

Kedd, 20.30: Magyarország–Izland

 

