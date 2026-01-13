RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai hoppon maradt, a Fradi lett a gála nagy nyertese

Tarolt a Ferencváros a Nemzeti Sport Gálán. A Fradi sportolói három díjat söpörtek be, még Szoboszlai Dominikot is megelőzték.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 13:36
ferencváros ftc szoboszlai dominik

Kétség nem fér hozzá, jelenleg az FTC idehaza a legsikeresebb sportklub. A Fradi focistái sorra nyerik a bajnoki címeket, a pólósok a férfiaknál és nőknél is egyaránt egyeduralkodóak, de még az egyéni sportolók között is klasszisokat adnak. Éppen ezért senki nem lepődött meg, hogy a Nemzeti Sport Gálán három díjat is besöpörtek a Fradi sportolói. Volt olyan, aki Szoboszlai Dominikot is megelőzte a maga kategóriájában.

Vámos Márton, a Fradi pólósainak járó díjjal
Vámos Márton, a Fradi pólósainak járó díjjal (Fotó: Cseh Peter)

Az év férfi csapata hagyományos kategóriában a Ferencváros vízilabdacsapata lett. A zöld-fehérek itthon verhetetlenek, ráadásul a Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírását is megnyerték. A Fradi pólósai közül többen jelenleg a válogatottal szerepelnek az Európa-bajnokságon, ők élőben jelentkeztek be a belgrádi szállodájukból. A gárda mestere, Nyéki Balázs lett az év edzője. Videón üzent Molnár Attila atléta is, aki az év sportpillanatát szerezte a szurkolók szavazata alapján.

Szoboszlait is megelőzte a Fradi futója

Molnár Attila történelmet írt azzal, hogy megnyerte 400 méteres síkfutást a fedettpályás Európa-bajnokságon. Ő az első magyar futó, aki fedettpályán Eb-aranyat nyert. Márciusban azt mondta, ha Szoboszlai Dominik bajnok lesz a Liverpoollal, akkor neki esélye sem lesz az Év Sportolója-szavazásán. Nos, az év sportpillanata kategóriában két Szoboszlai-gólt is megelőzött, az egyiket a labdarúgó az Arsenal, a másikat Portugália ellen szerezte.

Íme az év sportpillanata, Molnár Attila futása:

@metropol.napilap Labdaszedőből a Fradi legjobbja A 19 éves Tóth Alexnek teljesült az álma a Ferencvárosnál. #metropol #hungary #magyar #neked #nekedbe #nekedbelegyen #foryoupage #foryou #tothalex #fradi #ftc #toth #alom #ferencvaros ♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

