Orbán Viktor üzent a Nemzeti Sport Gála résztvevőinek: Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez!
Ezt kívánja az idei évre a miniszterelnök. Orbán Viktor gratulált a 2025-ös év sportsikereihez.
Mint arról már beszámoltunk, hétfő este a Magyar Állami Operaházban tartják a 68. Nemzeti Sport Gálát, ahol a tavalyi év legjobb sportolóit díjazzák.
Orbán Viktor: Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is
Az eseménynek Orbán Viktor most egy Facebook-posztot szentelt, egyúttal üzent is a sportolóknak. A miniszterelnök gratulált 2025-ös év sportsikereihez, egyúttal a jövőről is írt.
Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!
- olvasható a kormányfő bejegyzésében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre