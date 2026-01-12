Orbán Viktor üzent a Nemzeti Sport Gála résztvevőinek: Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez!

Mint arról már beszámoltunk, hétfő este a Magyar Állami Operaházban tartják a 68. Nemzeti Sport Gálát, ahol a tavalyi év legjobb sportolóit díjazzák.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is

Az eseménynek Orbán Viktor most egy Facebook-posztot szentelt, egyúttal üzent is a sportolóknak. A miniszterelnök gratulált 2025-ös év sportsikereihez, egyúttal a jövőről is írt.

Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!

- olvasható a kormányfő bejegyzésében.