RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor üzent a Nemzeti Sport Gála résztvevőinek: Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez!

Ezt kívánja az idei évre a miniszterelnök. Orbán Viktor gratulált a 2025-ös év sportsikereihez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.12. 18:23
nemzeti sport gála operaház Orbán Viktor üzenet

Mint arról már beszámoltunk, hétfő este a Magyar Állami Operaházban tartják a 68. Nemzeti Sport Gálát, ahol a tavalyi év legjobb sportolóit díjazzák.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor: Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is

Az eseménynek Orbán Viktor most egy Facebook-posztot szentelt, egyúttal üzent is a sportolóknak. A miniszterelnök gratulált 2025-ös év sportsikereihez, egyúttal a jövőről is írt.

Gratulálok a 2025-ös év sportsikereihez. Kívánom, hogy a sport stratégiai ágazat maradjon 2026-ban is. Hajrá, magyarok!

- olvasható a kormányfő bejegyzésében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu