Elhunyt Jenei Imre, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya

88 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 12:23
Módosítva: 2025.11.05. 13:14
Jenei Imre gyász kapitány csapat

Nyolcvannyolc éves korában elhunyt Jenei Imre, aki a magyar és a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is volt, valamint 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti csapatát.

Fotó: Pexels/Illusztráció

A sportembert szerda reggel, nagyváradi otthonában érte a halál – írja az MTI.

Jenei Imre pályafutása

Jenei Imre a Flamura Roşie Arad együttesében kezdte pályafutását, amellyel két bajnoki címet szerzett, majd a bukaresti Steauával további három bajnokságot nyert. A román válogatottban 1959 és 1964 között 12 alkalommal szerepelt, tagja volt az 1964-es tokiói olimpián részt vett gárdának.

Edzői karrierjét 1975 nyarán kezdte a Steauánál, amellyel 1986-ban megnyerte a Bajnokcsapatok Európa Kupáját. Jenei Imre nyolc csapatot irányított, a Steaua mellett a Bihar FC-t, a Chindia Targoviştet, a Videotont, a Panionioszt, az Universitatea Craiovát. A román válogatott a vezetésével húsz év után jutott ki az 1990-es világbajnokságra, ahol a nyolcaddöntőben búcsúzott. A magyar válogatott szövetségi kapitánya 1992–1993-ban volt, a mérlege hat győzelem, négy döntetlen és négy vereség.

