Most érkezett: Személyvonat gázolt embert Győrben, rohantak a tűzoltók

A Hegyeshalom felé tartó, menetrend szerint közlekedő személyvonat elgázolt egy embert Győrben, a Tarkarét utca közelében.

Rohantak a baleset helyszínére a tűzoltók, ahol egy személyvonat elgázolt egy embert / Fotó: MW

A személyvonat menetrend szerint közlekedett

A Katasztrófavédelem információi szerint a szerelvényen körülbelül hatvanan utaztak. A hivatásos győri tűzoltók rohantak ki a helyszínre, akik a továbbiakban biztosították az utasok átszállását egy másik szerelvényre.