Most érkezett: Személyvonat gázolt embert Győrben, rohantak a tűzoltók

Forgalomváltozásra lehet számítani a vasúti közlekedésben. Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.
A Hegyeshalom felé tartó, menetrend szerint közlekedő személyvonat elgázolt egy embert Győrben, a Tarkarét utca közelében.
A személyvonat menetrend szerint közlekedett
A Katasztrófavédelem információi szerint a szerelvényen körülbelül hatvanan utaztak. A hivatásos győri tűzoltók rohantak ki a helyszínre, akik a továbbiakban biztosították az utasok átszállását egy másik szerelvényre.
