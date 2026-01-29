Most érkezett: Személyvonat gázolt embert Győrben, rohantak a tűzoltók

RETRO RÁDIÓ

Forgalomváltozásra lehet számítani a vasúti közlekedésben. Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.29. 21:23
vonatgázolás szerelvény baleset

A Hegyeshalom felé tartó, menetrend szerint közlekedő személyvonat elgázolt egy embert Győrben, a Tarkarét utca közelében.

alt=a személyvonat elgázolt egy embert, ezért a helyszínre rohantak a tűzoltók
Rohantak a baleset helyszínére a tűzoltók, ahol egy személyvonat elgázolt egy embert / Fotó: MW

A személyvonat menetrend szerint közlekedett 

A Katasztrófavédelem információi szerint a szerelvényen körülbelül hatvanan utaztak. A hivatásos győri tűzoltók rohantak ki a helyszínre, akik a továbbiakban biztosították az utasok átszállását egy másik szerelvényre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
