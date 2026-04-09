Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megszólalt a Tiszáról: „Magyar Péter végig hazudta az egész választási kampányt”

Tudta pontosan Magyar Péter, hogy Európa háborúra készül. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy nyilatkozott: a Tiszát csak a hatalom érdekli.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.09. 14:57
Szalay-Bobrovnicky Kristóf Magyar Péter Tisza Párt

„Magyar Péter az emberek szemébe hazudik. A nyilvánosság előtt tagadja, a színfalak mögött viszont pontosan tudja, hogy Európa háborúra készül – maga vallotta be. A Tiszát csak a hatalom érdekli, ezért bármit végrehajtana Brüsszel és Kijev kérésére. Ezt nem hagyhatjuk! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!” – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb Facebook-videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: MW

A honvédelmi miniszter szerint a kétszínű Magyar Péter végig hazudta az egész választási kampányt. A magyarokat, de még a saját szavazóit is átverte! 

Tudta pontosan, hogy Európa háborúra készül. Tudta pontosan, hogy a brüsszeli bürokraták, akik megbízták Magyarországon egy kormányalakítással, végső soron az ukránok háborúját fogják folytatni. Ez veszélyes a magyarokra! Csak Orbán Viktor és a Fidesz képes arra, hogy kint tartson minket a háborúból. Április 12-én a biztos választás a Fidesz!

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu