Szalay-Bobrovniczky Kristóf is megszólalt a Tiszáról: „Magyar Péter végig hazudta az egész választási kampányt”

„Magyar Péter az emberek szemébe hazudik. A nyilvánosság előtt tagadja, a színfalak mögött viszont pontosan tudja, hogy Európa háborúra készül – maga vallotta be. A Tiszát csak a hatalom érdekli, ezért bármit végrehajtana Brüsszel és Kijev kérésére. Ezt nem hagyhatjuk! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!” – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter legújabb Facebook-videójában.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Fotó: MW

A honvédelmi miniszter szerint a kétszínű Magyar Péter végig hazudta az egész választási kampányt. A magyarokat, de még a saját szavazóit is átverte!

Tudta pontosan, hogy Európa háborúra készül. Tudta pontosan, hogy a brüsszeli bürokraták, akik megbízták Magyarországon egy kormányalakítással, végső soron az ukránok háborúját fogják folytatni. Ez veszélyes a magyarokra! Csak Orbán Viktor és a Fidesz képes arra, hogy kint tartson minket a háborúból. Április 12-én a biztos választás a Fidesz!

– jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.