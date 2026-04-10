Orbán Viktor: Köszönöm a támogatást, Elnök úr!
Donald Trump kiáll a magyar miniszterelnök mellett, és támogatja őt!
Mint arról hír adtunk, Donald Trump a közösségi felületén hosszasan sorolta és dicsérte a magyar miniszterelnök országáért tett fáradozásait és eredményeit, majd azt üzente a magyaroknak: szavazzanak Orbán Viktorra.
Köszönöm a támogatást, Elnök úr! Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve. Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás!
– reagált Orbán Viktor az amerikai elnök elismerésére és kiállására, egyúttal ő is üzent a magyar választópolgároknak a Facebook-oldalán.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!