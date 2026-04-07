95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Deák Dániel: JD Vance megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását

Az alelnök kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.07. 16:03
Módosítva: 2026.04.07. 16:38
Deák Dániel Facebook-oldalán arról ír, JD Vance amerikai alelnök megcáfolta Magyar Péter legfőbb állítását és kiállt Brüsszellel szemben is Orbán Viktor mellett. Posztjában öt pontban elemezte a helyzetet:

1. ORBÁN VIKTOR GYŐZELMÉT VÁRJÁK AMERIKÁBAN: JD Vance amerikai alelnök világossá tette, hogy Orbán Viktor egyedülálló államférfi Európában, akivel lehet értelmesen beszélni és határozottan képviseli a magyar érdekeket, továbbá reálisan látja a geopolitikai helyzetet. JD Vance világossá tette, Orbán Viktor győzelmét várják a vasárnapi választáson.


 

2. BRÜSSZELNEK IS ÜZENT: Példanélkülinek és szégyenletesnek nevezte az amerikai alelnök Brüsszel beavatkozási próbálkozásait a magyar választási kampányba. Itt arra utalt, hogy Brüsszelből még pénzügyi zsarolással is megpróbálják hatalomba segíteni a Tisza pártot és Magyar Pétert. JD Vance kiemelte: azért is jött Budapestre, hogy ellensúlyozza a brüsszeli beavatkozást.


 

3. NEM OROSZ, HANEM UKRÁN BEAVATKOZÁS VAN: JD Vance fontos kijelentése volt, hogy nem orosz, hanem ukrán beavatkozást lát a magyar választási kampányban is, hasonlóan ahhoz, ahogy Zelenszkijék az amerikai elnökválasztási kampányba is megpróbáltak beavatkozni Joe Biden oldalán. Ez alátámasztja mindazt, amiről a magyar kormány is beszél és cáfolja Magyar Péter, illetve a Tisza-közeli sajtó állításait.


 

4. ORBÁN VIKTOR MODELL EURÓPA SZÁMÁRA: Az amerikai alelnök a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Orbán Viktor pozitív példa Európa számára. Megemlítette a magyar energiapolitikát is, amit ugyancsak pozitív példaként értékelt, hiszen Magyarország minden irányba nyitott az energetika terén is, így nálunk olcsóbbak az energiaárak.


 

5. MAGYAR PÉTERREL MINDEZ VESZÉLYBE KERÜLNE: A Tisza vezetője irigykedve figyelte a mai amerikai látogatást, üzengetett az amerikai alelnöknek is. Magyar Péter egy Brüsszel-párti külpolitikát képviselne, melynek keretében megromlanának a kapcsolataink Amerikával, Oroszországgal és Kínával is, ami minden magyar ember számára hátrányos és kockázatos lenne. Ez a vasárnapi választás egyik tétje.

 

