Ukrajna tiszás színekben indul a választáson, heti 2 milliárdot fizetnek ezért

Egyre inkább úgy tűnik, hogy az egész Európai Unióban Magyarország az egyetlen ország, amely józan paraszti ésszel azt mondja: nemet kell mondani a háborúra, mielőbbi békét kell elérni a szomszédos országban és hogy Ukrajna nem áll készen arra, hogy európai uniós tagállam legyen – írja a Ripost. Kijevnek ez persze nem tetszik, óriási összegeket mozgósítanak annak érdekében, hogy az ukránbarát Tisza Pártot segítsék hatalomra.

Zelenszkij a magyarok pénzét is akarja, de Orbán Viktortól nem kapja meg. Az ukrán elnök ezért az ukránbarát Tisza Pártot akarja hatalomra juttatni

A hétvégén kiderült, hogy az ukránok heti kétmilliárd forinttal támogatják a Tisza Párt kampányát, amit illegálisan hoznak be az országba. Ennek a tiltott pártfinanszírozásnak volt része az ukrán aranykonvoj is. A TV2 Tények című műsorában egy volt ukrán kém beszélt arról, hogy az ukránok hetente ötmillió eurót, vagyis átszámítva közel heti kétmilliárd forintot adtak a Tisza Pártnak, amelyet százeurós címletekben, vákuumcsomagolásban hoztak Magyarországra ukrán tisztek.

A múlt héten három tiszás ukrán ügynök is lebukott, közülük ketten Magyar Péterék informatikai rendszerét üzemeltették.

Az ukrán titkosszolgálati akciók már régóta zajlanak, akkor kapcsoltak nagyobb sebességre, amikor januárban Zelenszkij elnök leállította a Barátság kőolajvezetéket. Ezzel Zelenszkij elnök egyértelműen Magyar Péter oldalán avatkozott be a választásokba, ezt pedig ő maga sem tagadja. Miután az ukrán elnök bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy

hiszem, hogy Orbán vereséget szenved a választásokon.