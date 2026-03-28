Kocsis Máté: Ez Magyar Péter valódi énje – megdöbbentő, agresszív képsorok

Sokkoló képsorok, elszabadult düh, indulat és gyűlölet – Kocsis Máté videómontázsa magáért beszél. A Fidesz frakcióvezetője a Facebook-oldalán tetet közzé a felkavaró képsorokat, melyekhez azt írta: KÉREM, NÉZZÉK MEG ÉS OSSZÁK MEG EZT A VIDEÓT!

Kocsis Máté: április 12-én üzenjük meg nekik: nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből! (Fotó: Vasvári Tamás)

„A drámai felvételeken látható, mennyi gyűlöletet, gyilkos indulatot zúdított az országra Magyar Péter és Tisza az elmúlt időszakban.

Rendszerszintűvé tették a provokációkat, és valóban polgárháborús állapotokat akarnak az országban!

Ez Magyar Péter valódi énje, ez az, amit képvisel, ez az agresszió, amit a családja és a környezete is elszenvedett.

Mindeközben a kétszínű Magyar Péter arról beszél, legyen mindenki derűs. Megint mást mond, mint amit tesz: a vereségtől és a bosszúvágytól remegve elszabadítja az ördögi indulatokat, majd másokat vádol vele.”

– írja Kocsis Máté.

Végül így zárja bejegyzését a fideszes politikus: „Április 12-én üzenjük meg nekik: nem kérünk a gyilkos indulatokból, a tiszás gyűlöletkeltésből! Még 15 nap!”