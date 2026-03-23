RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között

Orbán Viktor Kecskeméten is megállapította: mindenhol mi vagyunk többen!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 21:18
Módosítva: 2026.03.23. 21:37
Orbán Viktor országjárása Kecskeméten folytatódott. A miniszterelnököt ujjongó tömeg fogadta, ám – ahogy arra rámutatott – hátul álltak olyanok is, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, ehhez azonban korábban kell felkelniük.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A beszédének pedig volt egy elképesztő megható és egyben felemelő pillanata, amikor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között.

Azt üzenem neki, hogy ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok

- hívta fel rá a figyelmet a kormányfő.

„A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen” – jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között.

Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom

 – jelentette ki a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
