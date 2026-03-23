Orbán Viktor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között

Orbán Viktor országjárása Kecskeméten folytatódott. A miniszterelnököt ujjongó tömeg fogadta, ám – ahogy arra rámutatott – hátul álltak olyanok is, akik azért jöttek, hogy elrontsák az estéjüket, ehhez azonban korábban kell felkelniük.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A beszédének pedig volt egy elképesztő megható és egyben felemelő pillanata, amikor csendet kért a közönségtől, hogy hallani lehessen a különbséget a tiszás gyűlöletkeltés között.

Azt üzenem neki, hogy ha kiabálnak, nem hallják, amit mondok

- hívta fel rá a figyelmet a kormányfő.

„A kampány első hetét követően elmondhatom, hogy mindenhol mi vagyunk többen” – jelentette ki a miniszterelnök. Kiemelte, a kampány azért is hasznos, mert megmutatja, hogy mi a különbség az ellenzék és a kormánypárt támogatói között.

Örülök, hogy nem az acsarkodók és ócsárolók, hanem egy ilyen politikai közösség közé tartozom

– jelentette ki a miniszterelnök, akinek szavait a Ripost idézte. Kiemelte, az áprilisi választásokat követően össze kell fogni, hogy megoldjuk a bajokat, mert április 12-e után is eljön a következő nap. Arra kérte a tiszásokat, hogy ne keményítsék meg a szívüket, mert akkor nem tudnak majd a győztesekkel együttműködni.