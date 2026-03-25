Vajon Radnai Márkot miért nem vitte magával Magyar Péter a "drogtesztre"?

Már több drogbotrányt is maga mögött tudhat a Tisza párt. Ráadásul mind közül a legismertebb Magyar Péter nevéhez köthető, aki emiatt a napokban csináltatott egy (mint később kiderült, kamu) drogtesztet, miközben Radnai Márkról kábítószerrel kapcsolatos hangfelvétel láttak napvilágot. Vajon miért nem szerepel ő is Magyar Péter kamu drogtesztes meséjében?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.25. 16:44
Miután Magyar Péter hosszas várakozás után csináltatott egy drogtesztet, amiről persze később kiderült, hogy kamu, sokakban felmerült az a kérdés, hogy a Tisza párt vezérének a legközelebbi bizalmasa, Radnai Márk miért nem tartott vele, hiszen egyre súlyosabb a tiszás drogbotrány... -írja a ripost.hu.

Vélhetően Radnai Márk drogtesztje azért maradt ki Magyar Péter bécsi meséjéből, mert a Tisza esztergomi jelöltjének van bőven titkolni valója. Egy hangfelvételen Radnai egyszer csak fel tesz egy kérdést, ami így szól: 

Be kéne LSD-zni, igaz?

– mondta a tiszás alelnök és képviselőjelölt, majd ezek után egy nyers megjegyzést is tett a drogokkal kapcsolatban.  Radnai arról is beszélt, hogy LSD hatása alatt  „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes”.

A beszélgetés legsokkolóbb pontja a vége, amikor Radnai gyűlölködve és undorodva utal arra, hogy miközben be van drogozva, neki valahol felelősségteljes munkát kellene végeznie.
A Tisza párt elnöke egészen Bécsig utazott azért, hogy az oly régóta várt drogtesztjét megcsináltassa. Azonban arról hamar kiderült, hogy az egész csak egy színjáték volt, ugyanis az a "Medizin am Markt" nevű magánrendelő, ahova Magyar ment az nem egy „hitelesített laborban” és maga az intézet nincs is regisztrálva. Ráadásul a Tisza vezére annyira csak a látszatra adott, hogy arra sem figyelt, a rendelő valójában SCHLAFLABORKÉNT működik, tehát ott elsősorban alvásproblémákat kezelnek.

Az az orvos, Dr. Martin Hasenzagl aki a tesztet végezte pedig nem is szokott ilyesmivel foglalkozni, hiszen az alvásproblémák kezelése a szakterülete. Ez az elsődleges amivel foglalkozni szokott. Emellett pedig egy háziorvos EKG-t készít, vérnyomás-beállítást végez, sebeket lát el. Valamint nem elhanyagolható tény az sem, hogy "telemedicina" szakértőkéként nevezi magát arra hivatkozva, hogy a mesterséges intelligenciát is megkérdezi, amikor a betegekkel foglalkozik.

Ahol Magyar Péter járt, az nem egy akkreditált drogvizsgáló labor, ahogy ő hazudta. Sőt, az az orvos, akinél járt, a saját praxisa szerint nem is foglalkozik drogtesztekkel. Megint egy nagy színházat látunk

– hívta fel követői figyelmét Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője, aki egy szembesítő videót tett közzé a közösségi oldalán, amiben lebuktatta Magyar Pétert. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
