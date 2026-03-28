Kocsis Máté: A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája

A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán üzent a Tisza Párt vezérének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.28. 13:01
Kocsis Máté Magyar Péter Orbán Viktor országjárás

Micsoda felütés! „A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája” – kezdte szombati Facebook-posztját a Fidesz frakcióvezetője. A folytatás sem barátságosabb.

Magyar Péternek üzent a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté (Fotó: MW)

„Hallod-e, te, Magyar Péter! Már az ország túlsó végéből is egészen Győrig buszoztattad balhézni a fizetett embereidet egy békés rendezvényre? Láttuk, te bohóc. 

A híradások alapján ezek a becsapott embereid egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak nőkkel erőszakoskodtak, és megbíztad őket azzal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlölködjenek. Nem bírod elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, mint a te kis utcai gyűlölködő fórumaidon.”

– írta Kocsis Máté.

magyar péter
Magyar Péternek üzent Kocsis Máté (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Majd így folytatta:

„Te és az ukrán támogatóid is tisztában vagytok vele, hogy nektek ez ennyi volt. A valóságot mindannyian tudjuk, és látjuk. Ezért vagytok egyre idegesebbek és agresszívabbak. Ezért akartok a már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben, meg este. De mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében, és a csendes többség ítéletében.”

Vég így zárta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzését: „Még 15 nap!”

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu