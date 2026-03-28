Kocsis Máté: A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája

Micsoda felütés! „A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája” – kezdte szombati Facebook-posztját a Fidesz frakcióvezetője. A folytatás sem barátságosabb.

Magyar Péternek üzent a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté (Fotó: MW)

„Hallod-e, te, Magyar Péter! Már az ország túlsó végéből is egészen Győrig buszoztattad balhézni a fizetett embereidet egy békés rendezvényre? Láttuk, te bohóc.

A híradások alapján ezek a becsapott embereid egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak nőkkel erőszakoskodtak, és megbíztad őket azzal, hogy uszítsanak, hergeljenek, gyűlölködjenek. Nem bírod elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, mint a te kis utcai gyűlölködő fórumaidon.”

– írta Kocsis Máté.

Magyar Péternek üzent Kocsis Máté (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Majd így folytatta:

„Te és az ukrán támogatóid is tisztában vagytok vele, hogy nektek ez ennyi volt. A valóságot mindannyian tudjuk, és látjuk. Ezért vagytok egyre idegesebbek és agresszívabbak. Ezért akartok a már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben, meg este. De mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében, és a csendes többség ítéletében.”

Vég így zárta Kocsis Máté a Facebook-bejegyzését: „Még 15 nap!”