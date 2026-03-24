Kocsis Máté: Magyarországon jelenleg példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik

Kocsis Máté robbantotta a bombát délután, miszerint a Tisza párt informatikusait ukránok képezték ki, sőt, az ukrán nagykövetségen is visszajáró vendégek voltak. Kocsis most egy Facebook posztban osztotta meg a részleteket. Íme:

Nemzetbiztonsági tájékoztató, a titkosítás alól feloldott részekkel kiegészítve

Magyarországon jelenleg példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik. Ennek előkészítése hosszú hónapokra nyúlik vissza, a támadás több más országból is azonosítható.

A művelet végrehajtását most mindenki láthatja a hírekből.

Tegnap a magyar külügyminiszter lehallgatásáról szóló hírek láttak napvilágot, melyben aktív közreműködő volt egy Panyi Szabolcs nevű liberális újságíró, aki idegen és ellenérdekű titkosszolgálatokkal együttműködve, információk átadásával vett részt egy Magyarország elleni, külföldről indított átfogó támadásban. Panyi a Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának barátja, exstábtagja.

Az idegen kémekkel összejátszó Panyi bevallotta, hogy egy esetleges Tisza-kormány alatt ő mondhatja majd meg, hogy ki dolgozhat a külügyben, s ki nem, sőt védett iratokhoz is hozzáférhet. A Panyi által kivitelezett külföldi lejárató akció valójában a Tisza Párt ügynökbotránya.

Ezzel párhuzamosan - micsoda véletlen - elindultak a Szijjártó Pétert személyében lejárató megalapozatlan híresztelések a nemzetközi sajtóból. Példaként a Washington Post nevű liberális amerikai napilapból, mely saját állításait ugyan konkrétumokkal nem tudta alátámasztani, ám a hazai baloldali propaganda kritikátlanul vette át és osztotta meg azokat, fokozva a magyar kormány elleni átfogó támadást.

Ma már a Direkt36 nevű, szintén külföldi finanszírozású portál vette védelmébe a Tisza párt Ukrajnában kiképzett informatikusait, hamisan beállítva az ő büntetőügyüket egy Tisza Párt elleni támadásként.

Ezzel kapcsolatban oldottak ma fel titkosított információkat a nemzetbiztonsági bizottság mai ülése után.

A Direkt36 propagandalap az olvasókat megtévesztve hamis híreket terjesztett, az általuk tett állításokkal ellentétben az igazság az, hogy a Tisza Párt emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel. Ez kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelent.