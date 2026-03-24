Kocsis Máté: Magyarországon jelenleg példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik
A frakcióvezető a Facebook oldalára töltötte fel a bizonyítékot.
Kocsis Máté robbantotta a bombát délután, miszerint a Tisza párt informatikusait ukránok képezték ki, sőt, az ukrán nagykövetségen is visszajáró vendégek voltak. Kocsis most egy Facebook posztban osztotta meg a részleteket. Íme:
Nemzetbiztonsági tájékoztató, a titkosítás alól feloldott részekkel kiegészítve
Magyarországon jelenleg példátlan ukrán titkosszolgálati akció zajlik. Ennek előkészítése hosszú hónapokra nyúlik vissza, a támadás több más országból is azonosítható.
A művelet végrehajtását most mindenki láthatja a hírekből.
Tegnap a magyar külügyminiszter lehallgatásáról szóló hírek láttak napvilágot, melyben aktív közreműködő volt egy Panyi Szabolcs nevű liberális újságíró, aki idegen és ellenérdekű titkosszolgálatokkal együttműködve, információk átadásával vett részt egy Magyarország elleni, külföldről indított átfogó támadásban. Panyi a Tisza külügyminiszter-jelöltjének, Orbán Anitának barátja, exstábtagja.
Az idegen kémekkel összejátszó Panyi bevallotta, hogy egy esetleges Tisza-kormány alatt ő mondhatja majd meg, hogy ki dolgozhat a külügyben, s ki nem, sőt védett iratokhoz is hozzáférhet. A Panyi által kivitelezett külföldi lejárató akció valójában a Tisza Párt ügynökbotránya.
Ezzel párhuzamosan - micsoda véletlen - elindultak a Szijjártó Pétert személyében lejárató megalapozatlan híresztelések a nemzetközi sajtóból. Példaként a Washington Post nevű liberális amerikai napilapból, mely saját állításait ugyan konkrétumokkal nem tudta alátámasztani, ám a hazai baloldali propaganda kritikátlanul vette át és osztotta meg azokat, fokozva a magyar kormány elleni átfogó támadást.
Ma már a Direkt36 nevű, szintén külföldi finanszírozású portál vette védelmébe a Tisza párt Ukrajnában kiképzett informatikusait, hamisan beállítva az ő büntetőügyüket egy Tisza Párt elleni támadásként.
Ezzel kapcsolatban oldottak ma fel titkosított információkat a nemzetbiztonsági bizottság mai ülése után.
A Direkt36 propagandalap az olvasókat megtévesztve hamis híreket terjesztett, az általuk tett állításokkal ellentétben az igazság az, hogy a Tisza Párt emlegetett informatikusai az ukránoknak dolgoztak, és rendszeres kapcsolatot tartottak a budapesti ukrán nagykövetséggel. Ez kiemelt nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
A Direkt36 által védett egyik érintett ellen korábban többször indult büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A másik érintettet egy külföldi titkosszolgálati személy irányította.
A személy már 2023-ban kapcsolatba került az IT Army of Ukraine képviselőivel, később titkosított csatornákon kommunikált velük, és hackercsoportokkal együttműködve hajtott végre műveleteket Ukrajna érdekében.
A liberális sajtó által védett személyek kémszoftverek beszerzésén dolgoztak, melyben több külföldi, titkosszolgálati kapcsolat is segített nekik.
A két személy már jóval a Tisza Párt megalakulása előtt a magyar elhárítás látókörébe kerültek, a Direkt36 nevű oldal tehát hamisan sugalmazza, hogy tiszás szerepvállalásuk miatt kerültek bajba.
A probléma épp fordított: a Tiszába Ukrajnában kiképzett, külföldi ügynökök által beszervezett informatikusokat igazoltak le.
Egy 2025 júliusában érkezett bejelentés alapján az említett személyek egyike gyermekek online szexuális kizsákmányolására alkalmas eszközök beszerzését tervezte. A hatóságok ezt követően
házkutatást tartottak náluk, amely során adathordozókat és engedély nélkül birtokolt vagy gyártott haditechnikai eszközöket foglaltak le. A rendőrség jelenleg engedélyköteles
haditechnikai eszközök gyártásával gyanúsítja a személyeket.
Itt tartunk ma. Részletesebben a nemzetbiztonsági bizottság oldalán olvashatnak. Link a kommentben.
A héten még további tényeket is nyilvánosságra hozunk, hogy mindenki számára világossá váljon, hogy a magyar baloldal ismét külföldi - most elsősorban ukrán - segítséggel igyekszik hatalomra törni. Mint dicső elődeik.
A tiszások hazaárulásáért elégtételt fogunk venni: a választás napján is, és utána is!
Még 19 nap.
