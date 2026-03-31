Forrongó közélet: Témában nem lesz hiány a választások előtti utolsó Mandiner Klubesten
Ezt nem érdemes kihagyni!
"Várjuk Önt is április 2-án a választás előtti utolsó, budapesti Mandiner Klubestre, amelyen Kacsoh Dániel kérdezi majd a kampányfinisben a Fidesz pártigazgatóját, Kubatov Gábort!" - olvasható a Mandiner Klubest Facebook eseményében.
Témát a forrongó közélet ad bőven, legyen szó ukrán kémügyekről, brüsszeli csatákról, Orbán Viktor tömegeket vonzó országjárásáról – vagy éppen Magyar Péter megmozdulásairól. Érdemes lesz eljönni!
Pontos időpont: 2026.04.02. 18:00
Helyszín: Groupama Aréna, Budapest 1091, Üllői út 129.
Program:
17:00 - 18:00 - Vendégek érkezése, regisztráció.
18:00 - 18:30 - Köszöntő és kvízjáték értékes nyereményekkel Szabó András Csuti műsorvezetővel.
18:30 - 19:30 – Közéleti beszélgetés Kubatov Gáborral, aki kérdez: Kacsoh Dániel.
19:30-tól fellép Dér Heni.
Az esemény részletei az alábbi linkre kattintva elérhetők:
