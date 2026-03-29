Esernyővel verték fejbe a tiszások Bohár Dániel riportert – Magyar Péter emberei egyre messzebbre mennek
Újabb meghökkentő jeleneteknek lehetünk szemtanúi. Ezúttal a miniszterelnök péceli országjárásáról hoztuk el a tiszás provokátorok „best of”-jait. Esernyővel fejbevágás, lökdösődés, trágár ordibálás – így épül a tiszás szeretetország. Orbán Viktor azonban üzent a hőbörgőknek.
A tiszások a miniszterelnök péceli országjárásán is hozták a formájukat és megmutatták, hogyan is épül a „szeretetország”. Úgy tűnik ahogy közeledünk a választásokhoz, úgy esnek kétségbe Magyar Péter emberei. Megdöbbentő videófelvételeket gyűjtött össze a Ripost.
Az eső ellenére is fergeteges volt a hangulat Pécelen, Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szombati helyszínén. A tiszás provokátorok azonban most is megjelentek és bekiabálásokkal próbálták megzavarni a miniszterelnök beszédét. Mindhiába, minden próbálkozásukra azonnal reagált a patrióta tömeg: hangos „hajrá Fidesz” és „Viktor, Viktor” felkiáltásokkal biztatták a miniszterelnököt. A tiszások péceli zavargásából elhoztuk a legdöbbenetesebb felvételeket.
Az esernyővel fejbeverő
Videóra vették azt a tiszás fiatalt, aki Bohár Dániel riportert suhintotta fejen az esernyőjével. A riporter meg is kérdezte utána tőle, hogy sokszor előfordul-e, hogy másokat fejbe ver esernyővel, mire a fiatal próbálta balesetnek beállítani az esetet. Azt, ahogy előbb fejbe vágja a népszerű riporter, majd az egészet egy jóleső grimasszal reagálja le. Itt a videó:
Aki hőbörög, de azt sem tudja, mikor van a választás
Nyilvánvalóan nem kenyere mindenkinek a politika, de aki már részt vesz egy politikai akcióban és Magyar Péter parancsára kimegy Orbán Viktor ellen tüntetni, attól annyi talán elvárható, hogy tudja is, mikor lesz a soron következő országgyűlési választás. Vagy mégsem? A fenyegetőzés azért ment.
Menczer Tamás a péceli országjáráson kiállt az agresszióval szemben
Orbán Viktor péceli országjárásán Menczer Tamás kommunikációs igazgató is részt vett, aki a Telex kérdéseire elmondta, elég aggasztó, hogy szerintük a nőverés nem probléma.
A tiszások a nőket sem kímélik
Elhoztuk azt a bizonyos videót is, amire Menczer Tamás utalt. Gulyás Virág újságírónak a törökszentmiklósi országjáráson ment neki egy feldühödött Tisza-szimpatizáns, aki először fellökte a nőt, majd trágár módon kezdett beszélni vele. És ha ez még nem lett volna elég, később a közösségi médiába is feltöltött egy videót a férfi, amibe így fogalmazott:
A k*rva anyját is nyakon b*szom a g*cibe.
Persze ott helyben előbb letagadott mindent.
A Tisza tehát újfent kimutatta a foga fehérjét, de Orbán Viktor Pécelről üzent nekik. A miniszterelnök úgy fogalmazott, kampány ide, vagy oda, de ne keményítsék meg a szívüket, mert onnan nincs visszaút. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy a jobboldal a szeretet és az összefogás oldala, a tiszások viszont gyűlöletet keltenek és az okoz számukra örömöt, ha más emberek örömét elronthatják. Gyűlöletre azonban nem lehet felépíteni egy országot.
