Brutális támadás érte a Mikszáth-díjas újságírót, meg is vakulhatott volna, mert kérdőre vonta a tiszás plakátrongálót - videó

Egészen elképesztő, amit a Tiszás aktivisták művelnek. Egyikük most rátámadt egy férfira, mert az kérdőre mertem vonni, hogy miért festékezi össze a választási plakátokat. A tiszás férfi a maradék festéket azonnal vitapartnerére öntötte. A fejére. Csak kevesen múlt, hogy nem történt nagyobb baj. A másik férfi meg is vakulhatott volna. Így "olcsón" megúszta, "csak" a teljes ruházata vált használhatatlanná. A tiszás plakátrongáló a támadás után "bátran" elfutott.

Forrás: Facebook

A tiszás plakátrongáló kegyetlen támadása

"Ez volt a hála, amiért szembeszálltam a plakátrongálókkal" – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Szilágyi Ákos. A Mikszáth-díjas újságíró azt mutatta, hogy miként öntötte le egy balos aktivista vörös festékkel. A Nemzet zászlója kezdeményezés megálmodója a videóban kiemelte, az eset a Fogarasi úton történt, fényes nappal. A baloldali szimpatizáns épp a kormánypártok plakátjára festett valamit, amikor számon kérte őt. A baloldali aktivista erre leöntötte őt festékkel, majd elszaladt.

A tiszás agresszió felmérhetetlen károkat okoz. Nem ez volt az első. Korábban sokkoló felvételek kerültek elő, amelyen Magyar Péter támogatói botrányosan viselkednek. Magyar Péter ugyan szeretetországról beszél, de balhézókat küld a fideszes gyűlésekre. A Tisza Párt az uszítás és gyűlölet. A Fidesz a béke és biztonság – írta a Fidesz közösségi oldalán, ahová egy egészen megdöbbentő videófelvételt töltöttek fel a Tisza támogatóiról.

