Brutális támadás érte a Mikszáth-díjas újságírót, meg is vakulhatott volna, mert kérdőre vonta a tiszás plakátrongálót - videó
Brutális támadás ért egy Mikszáth-díjas újságírót. Mindössze annyi volt a bűne, hogy kérdőre vont egy tiszás plakátrongálót, aki azonnal nekiesett. Festékkel támadt rá, egy teljes dobozt öntött ellenfelére. Kevésen múlt, hogy nem lett maradandó sérülése az elismert újságírónak, aki akár meg is vakulhatott volna.
Egészen elképesztő, amit a Tiszás aktivisták művelnek. Egyikük most rátámadt egy férfira, mert az kérdőre mertem vonni, hogy miért festékezi össze a választási plakátokat. A tiszás férfi a maradék festéket azonnal vitapartnerére öntötte. A fejére. Csak kevesen múlt, hogy nem történt nagyobb baj. A másik férfi meg is vakulhatott volna. Így "olcsón" megúszta, "csak" a teljes ruházata vált használhatatlanná. A tiszás plakátrongáló a támadás után "bátran" elfutott.
A tiszás plakátrongáló kegyetlen támadása
"Ez volt a hála, amiért szembeszálltam a plakátrongálókkal" – mondta el a közösségi oldalán közzétett videójában Szilágyi Ákos. A Mikszáth-díjas újságíró azt mutatta, hogy miként öntötte le egy balos aktivista vörös festékkel. A Nemzet zászlója kezdeményezés megálmodója a videóban kiemelte, az eset a Fogarasi úton történt, fényes nappal. A baloldali szimpatizáns épp a kormánypártok plakátjára festett valamit, amikor számon kérte őt. A baloldali aktivista erre leöntötte őt festékkel, majd elszaladt.
A tiszás agresszió felmérhetetlen károkat okoz. Nem ez volt az első. Korábban sokkoló felvételek kerültek elő, amelyen Magyar Péter támogatói botrányosan viselkednek. Magyar Péter ugyan szeretetországról beszél, de balhézókat küld a fideszes gyűlésekre. A Tisza Párt az uszítás és gyűlölet. A Fidesz a béke és biztonság – írta a Fidesz közösségi oldalán, ahová egy egészen megdöbbentő videófelvételt töltöttek fel a Tisza támogatóiról.
Magyar Péter táboráról a felvételt itt nézheted meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre