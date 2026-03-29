Az ukrán kém leleplezte Magyar Pétert: a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza

Noha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a kampánya visszafogott, költséghatékony lesz, kiderült, ez csupán újabb hazugság. Olyan, mint az, hogy nem veszi át a sok millió forinttal járó EU-s képviselői státuszt, és hogy megszünteti a mentelmi jogot, ami mögé azóta bújik, hogy megtámadott egy embert, majd erővel elvette annak telefonját. Így a kampánya sem visszafogott, milliárdokat emészt fel. Most már azt is tudjuk, hogy a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza.

Egyértelműen kiderült: a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza Fotó: Hatlaczki Balázs/Pesti Srácok

A TV2 Tények szombat esti riportja után egyértelművé vált az, ami eddig is tudtunk. Vagyis, hogy Brüsszel bábját Ukrajnából finanszírozzák. Méghozzá milliókkal. Nem forint, hanem eurómilliókkal. 50 millió eurót adnak az ukránok Magyar Péter kampányára. Mindezt egy volt ukrán kém mondta el, aki egészen pontosan tudja, hogy működik a rendszer.

A pénz, az eurómilliók folyamatosan érkeznek, hogy abból Magyar Péter az elképesztő költségeket felemésztő kampányát finanszírozni tudja. Ahogy azt a volt ukrán kém elmondta:

„A Tisza tavaly november óta kapja az ukránoktól a pénzt, 50 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) kell Magyar Péter kampányába beletolni.”

Ez pontosan egybevág azzal, amit Magyar Péter többször elmondott nyilvánosan, vagyis, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányhoz. Eddig persze azt hazudta, hogy ennek jelentős része mikroadományokból jön össze.

A kém azt is elárulta, hogy a pénz pontosan hogyan jut el Magyar Péter stábjához.

„Vákuumcsomagolásba zárt 100 eurós címletekbe adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente 5 milliót adtak át.”

Az újabb bizonyíték, amelyek a volt kém szavait erősítik: a nemrég elfogott ukrán aranykonvojban is így szállították az eurómilliókat.

Cseppet sem úgy, ahogy azt a bankok szokták,

sokkal inkább úgy, ahogy maffiózók.

Az aranykonvoj lefoglalt rakományának egy része

„A pénzt egymás közt »fekete pénznek« nevezik, ez az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij maga rendelkezik, nincs hivatalos nyoma. A kézpénzes kifizetéseket a tisztek intézik, ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt” – mondta az egykori kém, aki azt is kifejtette: az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra.