Az ukrán kém leleplezte Magyar Pétert: a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza
Újra, immár sokadszorra is lebukott Magyar Péter. Egy volt ukrán kém mondta el, hogy a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza. Azt a kampányt, amely szemmel láthatón milliárdokat emészt fel.
Noha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a kampánya visszafogott, költséghatékony lesz, kiderült, ez csupán újabb hazugság. Olyan, mint az, hogy nem veszi át a sok millió forinttal járó EU-s képviselői státuszt, és hogy megszünteti a mentelmi jogot, ami mögé azóta bújik, hogy megtámadott egy embert, majd erővel elvette annak telefonját. Így a kampánya sem visszafogott, milliárdokat emészt fel. Most már azt is tudjuk, hogy a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza.
A TV2 Tények szombat esti riportja után egyértelművé vált az, ami eddig is tudtunk. Vagyis, hogy Brüsszel bábját Ukrajnából finanszírozzák. Méghozzá milliókkal. Nem forint, hanem eurómilliókkal. 50 millió eurót adnak az ukránok Magyar Péter kampányára. Mindezt egy volt ukrán kém mondta el, aki egészen pontosan tudja, hogy működik a rendszer.
A pénz, az eurómilliók folyamatosan érkeznek, hogy abból Magyar Péter az elképesztő költségeket felemésztő kampányát finanszírozni tudja. Ahogy azt a volt ukrán kém elmondta:
„A Tisza tavaly november óta kapja az ukránoktól a pénzt, 50 millió eurót (közel 20 milliárd forintot) kell Magyar Péter kampányába beletolni.”
Ez pontosan egybevág azzal, amit Magyar Péter többször elmondott nyilvánosan, vagyis, hogy ennyi pénzre van szüksége a kampányhoz. Eddig persze azt hazudta, hogy ennek jelentős része mikroadományokból jön össze.
A kém azt is elárulta, hogy a pénz pontosan hogyan jut el Magyar Péter stábjához.
„Vákuumcsomagolásba zárt 100 eurós címletekbe adták át a pénzt. Fekete Nike táskában, hetente 5 milliót adtak át.”
Az újabb bizonyíték, amelyek a volt kém szavait erősítik: a nemrég elfogott ukrán aranykonvojban is így szállították az eurómilliókat.
- Cseppet sem úgy, ahogy azt a bankok szokták,
- sokkal inkább úgy, ahogy maffiózók.
„A pénzt egymás közt »fekete pénznek« nevezik, ez az ukrán hadsereg pénze, ami felett Zelenszkij maga rendelkezik, nincs hivatalos nyoma. A kézpénzes kifizetéseket a tisztek intézik, ezért utazott a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojjal is egy volt ukrán tiszt” – mondta az egykori kém, aki azt is kifejtette: az ukrán pénzt általában Olaszországból indítják el, Ausztrián keresztül érkezik Magyarországra.
„A kézpénzen kívül banki átutalásokat is intéznek egy speciális alkalmazáson keresztül, ami elrejti a küldőt. Tavaly 2 vagy 3 százezer eurót utaltak Magyar Péternek svájci bankszámlákon keresztül, amikor készpénz helyett »hivatalos pénzre« volt szüksége. A pénzszállítást intéző ügynökök egymással rejtett csatornákon tartják a kapcsolatot, hogy a magyar titkosszolgálat elől rejtve maradjanak” – mondta el.
Eddig is tudtak, ami most már biztos: a Tisza kampányát Ukrajna finanszírozza
Mindezt persze nem csak úgy „ajándékba” kapja Magyar Péter. Ezért sok mindent várnak el tőle. Pont ezért a Tisza már jó előre eltervezte, hogy viszonozza majd a segítséget, és kidolgozta az adócsomagját, amely mindent és mindenkit megadóztatna a fiataloktól kezdve a családosokon át a nyugdíjasokig. Mindezt azért, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldje, ahogy attól sem riadna vissza, hogy magyar katonákat küldjön a frontra.
Eközben Orbán Viktor mindent megtesz azért, hogy megvédje Magyarország szuverenitását. Többször is kijelentette, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem fog magyar pénz Ukrajnába, még kevésbé magyar emberek a frontra kerülni – írja a Ripost.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre