Kitálalt egy ukrán forrás: Ukrajna online adománygyűjtő oldalakon keresztül pénzeli a Tisza kampányát

Ismét bebizonyosodott, hogy az ukránok pénzelik a Tisza kampányát. Ráadásul nem is akárkitől származnak az információk: egy kiugrott ukrán ügynök adott exkluzív interjút a TV2 Napló című műsorának. A férfi azt állítja, Magyar Péter kampányát több millió euróval segítették az ukránok online adománygyűjtő oldalakon keresztül, de az ukrán aranykonvoj szállítmányából is jutott volna a Tisza Pártnak! Kemény leleplezés!

Ilyen kötegekbe csomagolva szállították át az ukránok fekete pénzét Magyarországon. Kiderült: a Tisza kampányára is jutott belőle! Fotó: MTI

Magyar Péter többször is elmondta: a kampányához legalább 20 milliárd forintra van szüksége. Az ukránok nem haboztak, el is kezdték szépen fű alatt csepegtetni az eurómilliókat. És hogy miért? Hát azért, mert Magyarország élén jelenleg egy olyan kormány áll, amely nem hajlandó a magyar emberek pénzét egy idegen ország háborújába küldeni és ellenáll Ukrajna EU-s csatlakozásának. Ezzel szemben a Tisza Párt egyértelműen ukránbarát, olyannyira, hogy a képviselői nem magyar nemzeti színű felsőben, hanem ukrán zászlós pólóban ülnek az Európai Parlamentben. Ezek után már azt is értjük, Magyar Péter pártja miért szorgalmazza annyira az olcsó orosz olajról való leválást.

Egy lekövethetetlen alkalmazáson keresztül több százezer eurót küldtek a Tiszának

Az egykori ukrán titkosszolgálati ügynök jól ismeri az Ukrajna és a Tisza Párt között zajló ügyletek részleteit. Elmondta, hogy az aranykonvoj pénzkötegein felül mozog a pénz bankszámlákon keresztül is.

Egy speciális alkalmazást, a Stripe-ot használják, ami elrejti a küldőt. Svájcból is szoktak utalni. Állítólag tavaly két- vagy háromszázezer eurót utaltak Svájcból Magyarnak, amikor készpénz helyett hivatalos pénzre volt szüksége

– ecseteli az informátor.

És hogy mi is ez a hivatalos pénz? A Tisza Párt igyekszik ezeket adományoknak, támogatásoknak feltüntetni, de egy olyan összetett kampányt, mint amilyen a Tiszáé, nem lehetne szimpla adományokból megszervezni.

Egy vagyonba kerül a Tisza kampánya – most már értjük, miből fedezik

Magyar Péter korábban azt nyilatkozta, költséghatékony kampányt fognak folytatni, és nem lesznek sem plakátjaik, sem szórólapjaik. Ez, ahogy látszik, újabb hazugság volt. Végül mégis ellepték az országot a Tisza plakátjai.

A Tiszának csak a március 15-i, Nemzeti Menettel körített rendezvénye ( ahol még a lócitromot is fellapátolták a vezér lába alól) több mint 600 millió forintba került .

a vezér lába alól) . Említést érdemel továbbá az is, hogy a Tisza Pártnak saját bevallása szerint 102 alkalmazottja van. Több, mint az összes magyarországi pártnak együttvéve. Az ő bérükre 2025-ben több mint 730 millió forintot fizettek ki .

És állítják, hogy mindezt adományokból.

Sok pénzt hoztak a Magyarnak. Ők csak így nevezik, Magyar. Azt beszélik, a Magyarnak 50 millió eurót kell adni a kampányra. Tavaly november óta kapja a pénzt. Általában eurót, százas címletekben, vákuumcsomagolásban. Azt tudom, hogy ez a pénz valahogy Olaszországból jön Ausztrián keresztül. A kampányhoz kellett, arra kapta a pénzt

– magyarázta a kiugrott ukrán ügynök, akinek szavait a Ripost idézi.

Milyen érdekes, hogy az elfogott aranykonvoj szállítmánya is épp ilyen volt.



