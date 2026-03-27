Kitálalt egy volt ukrán ügynök: Az ukrán hadsereg fekete pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik

Exkluzív interjút adott a Tényeknek egy korábbi ukrán titkos ügynök, akinek állítása szerint pontos rálátása van az ukrán háttérfolyamatokra és a Magyarországon is áthaladó pénzmozgásokra. A férfi megdöbbentő részletességgel mesélt Ukrajna magyarországi terveiről, beavatkozási kísérleteiről.

Eddig soha nem hallott részletek derültek ki az ukrán aranykonvojról. Fotó: Terrorelhárítási Központ

A volt ügynök szerint a nemrég lefoglalt ukrán aranykonvoj azért ezen az útvonalon szállította a több mint 27 milliárd forint értékű vagyont, mert Magyarországon is maradt a pénzből.

Nekik dolgoztam, mondhatjuk egy kiugrott ügynök vagyok

– kezdte az interjút a férfi, majd elárulta, hogy kié ez a rengeteg pénz, és mire akarták felhasználni.

Ez az a pénz, amit magunk között csak úgy hívunk, hogy a fekete pénz. Az ukrán hadsereg fekete pénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent

– folytatta, majd felsorolta, hogy mi mindenre jó egy ilyen lekövethetetlen összeg.

Mit oldanak meg vele? Hogy mit old meg? Mindent! Ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. Mindent ezzel intéznek. Úgy szokták mondani, hogy az elnöknek ami fontos, azt így intézik

– hangsúlyozta a férfi, majd hozzátette, hogy a pénzszállítmányt Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, aki hosszú ideig az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik legbefolyásosabb vezetője volt.

Van, amit hivatalos szállítóval intéznek, de van, amit nem. Amikor belépnek a volt katonák titkosszolgák szállítónak a hivatalos cégek helyett, akkor lehet tudni, hogy ott 100 százalékig fekete pénz mozog. Országokon keresztül viszik, sokszor úgy tűnik mintha teljesen hivatalos szállítmány lenne, de sosem lehet tudni, mennyi van valójában náluk

– árulta el a férfi, majd elmagyarázta, hogy ez azért történik így, mert így sosem lehet tudni, hogy mekkora összeget vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban.

De hogy vajon miért Magyarországon keresztül vitték a szállítmányt, arra nagyon egyszerű választ adott a titkos ügynök.

Azért vitték ezen az útvonalon, mert maradt itt Magyarországon a pénzből. Órákkal rövidebb lett volna Lengyelország felé, de itt is kellett kitenni a pénzből

– közölte a férfi, majd megosztotta, hogy nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon.