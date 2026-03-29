Itt az újabb bizonyíték! Maga az ukrán külügyminiszter mondta ki: a Tisza győzelmét akarják!

Minden eddiginél nyíltabban beszélt az ukrán vezetés arról, amit eddig is tudtunk: Kijevnek létfontosságú, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar választásokat. A sokkoló kijelentés Andrij Szibiha ukrán külügyminisztertől származik, aki gyakorlatilag minden lapot felfedett: világossá tette, hogy Ukrajna politikai és pénzügyi érdekei egybeesnek a Tisza győzelmével. A háttérben brutális összegek és sorsdöntő geopolitikai kérdések állnak. Az EU-tól várt 90 milliárd eurós hadikölcsöntől kezdve, ami gyakorlatilag ingyenpénz, az újabb szankciókon át egészen Ukrajna uniós csatlakozásáig. Nem véletlen, hogy „semmi sem drága” Kijevnek, ha a jelenlegi magyar kormány megbuktatásáról van szó. Ezért pénzelik ennyire veszett módon a Tiszát, és képzik ki ukrán ügynökök az informatikusaikat – írja a Ripost.

Zelenszkij és az ukránok azért pénzelik ilyen veszett módon a Tisza Pártot, mert Orbán Viktor bukását akarják Fotó: NurPhoto via AFP/AFP

Kimondták: a Tisza győzelme Ukrajna érdeke

Az ukrán külügyminiszter Tisza Pártot támogató kijelentéséről a Mandiner is beszámolt. A külügyminiszter egy ukrán lapnak nyilatkozott erről. Nem ez az első ilyen kijelentés, de ennyire még nem volt egyértelmű. Korábban más ukrán politikusok is arról beszéltek, hogy: Kijevben „imádkoznak” a magyar kormány bukásáért és egy Ukrajna-párti kormányt szeretnének Budapesten. A mostani megszólalás ezt a vonalat erősíti meg, csak immár sokkal nyíltabban.

Az ukrán politikai elit számára ugyanis „sorskérdés”, hogy a Tisza Párt nyerjen Magyarországon. Bár szerencsére a számok nem így állnak, de ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor:

zöld utat adna a 20. szankciós csomagnak,

támogatná a 90 milliárd eurós hadikölcsönt – ami ingyenpénz Ukrajnának,

felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását.

Vagyis pontosan azt a politikát képviselné, amelyet a jelenlegi magyar kormány blokkol.

Ne csodálkozzunk azon, hogy az ukránok mindent megtesznek Orbán Viktor megbuktatásáért. Ez ilyen egyszerű. Ezért öntik a Tiszába a háborún korrupcióval keresett ukrán pénzt, ezért képzik ki ukrán ügynökök a Tisza informatikusait. És ez csak az amiről tudunk, csak a jéghegy csúcsa. Ki tudja mi zajlik a mélyben?