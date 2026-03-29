Itt az újabb bizonyíték! Maga az ukrán külügyminiszter mondta ki: a Tisza győzelmét akarják!

Minden eddiginél egyértelműbben üzent Kijev! Az ukrán vezetés nyíltan a Tisza Párt mellett áll a magyar választásokban! Mindent megtesznek Orbán Viktor bukásáért, ezért pénzelik a Tiszát, és képzik ki ukrán ügynökök az informatikusaikat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 14:35
Módosítva: 2026.03.29. 15:22
Minden eddiginél nyíltabban beszélt az ukrán vezetés arról, amit eddig is tudtunk: Kijevnek létfontosságú, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar választásokat. A sokkoló kijelentés Andrij Szibiha ukrán külügyminisztertől származik, aki gyakorlatilag minden lapot felfedett: világossá tette, hogy Ukrajna politikai és pénzügyi érdekei egybeesnek a Tisza győzelmével. A háttérben brutális összegek és sorsdöntő geopolitikai kérdések állnak. Az EU-tól várt 90 milliárd eurós hadikölcsöntől kezdve, ami gyakorlatilag ingyenpénz, az újabb szankciókon át egészen Ukrajna uniós csatlakozásáig. Nem véletlen, hogy „semmi sem drága” Kijevnek, ha a jelenlegi magyar kormány megbuktatásáról van szó. Ezért pénzelik ennyire veszett módon a Tiszát, és képzik ki ukrán ügynökök az informatikusaikat – írja a Ripost.

Zelenszkij és az ukránok azért pénzelik ilyen veszett módon a Tisza Pártot, mert Orbán Viktor bukását akarják Fotó: NurPhoto via AFP/AFP

Kimondták: a Tisza győzelme Ukrajna érdeke

Az ukrán külügyminiszter Tisza Pártot támogató kijelentéséről a Mandiner is beszámolt. A külügyminiszter egy ukrán lapnak nyilatkozott erről. Nem ez az első ilyen kijelentés, de ennyire még nem volt egyértelmű. Korábban más ukrán politikusok is arról beszéltek, hogy: Kijevben „imádkoznak” a magyar kormány bukásáért és egy Ukrajna-párti kormányt szeretnének Budapesten. A mostani megszólalás ezt a vonalat erősíti meg, csak immár sokkal nyíltabban.

Az ukrán politikai elit számára ugyanis „sorskérdés”, hogy a Tisza Párt nyerjen Magyarországon. Bár szerencsére a számok nem így állnak, de ha a Tisza kerülne hatalomra, akkor:

  • zöld utat adna a 20. szankciós csomagnak,
  • támogatná a 90 milliárd eurós hadikölcsönt – ami ingyenpénz Ukrajnának, 
  • felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását.

Vagyis pontosan azt a politikát képviselné, amelyet a jelenlegi magyar kormány blokkol.

Ne csodálkozzunk azon, hogy az ukránok mindent megtesznek Orbán Viktor megbuktatásáért. Ez ilyen egyszerű. Ezért öntik a Tiszába a háborún korrupcióval keresett ukrán pénzt, ezért képzik ki ukrán ügynökök a Tisza informatikusait. És ez csak az amiről tudunk, csak a jéghegy csúcsa. Ki tudja mi zajlik a mélyben?

„Minden pénzt megér” Kijevnek a beavatkozás. A háttérben hatalmas összegek mozognak. Korábban is elhangzott, hogy az Európai Unió akár 90 milliárd eurós hadikölcsönt biztosítana Ukrajnának, ami gyakorlatilag kedvezményes, hosszú távú finanszírozás. Ez olyan volumenű pénz, amely mellett: „semmi sem drága”. Ez magyarázza, miért jelennek meg újra és újra a külföldi befolyásolási kísérletek a magyar politikában.

Összeáll a kép

A helyzet tehát egyre világosabb:

  • Ukrajna jelentős pénzügyi támogatásokban érdekelt,
  • ehhez politikai szövetségesekre van szüksége,
  • ebben kulcsszerepet adott a Tisza Pártnak.

Ezért számukra „kulcskérdés” a magyar választás kimenetele. A történet így már túlmutat egy egyszerű kampányvitán.

A kérdés, hogy

külföldi érdekek alakítják-e Magyarország jövőjét, vagy a magyar választók döntenek róla.

A Tisza nem más, mint Zelenszkij projektje arra, hogy a magyarok pénzét elvegye. 

Vajon a magyarok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza elvegye-e a magyar családok pénzét, és a korrupt ukránok háborújára szórja-e el? Aligha. Szerencsére a végső szó nem Zelenszkijé és az ukránoké, hanem a magyar szavazóké lesz.

 

