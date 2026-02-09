Young G Béci: "a gyerekeim halálát kívánják, meg akarják erőszakolni a feleségemet"

Young G Szentkirályi Alexandrának mesélte el a sokkoló valóságot, amellyel azóta szembesül, hogy felvállalta politikai véleményét.

Young G és felesége. Fotó: Szabolcs László

"Young G -vel beszélgettünk a tiszás álprofilok mögé bújt online gyűlöletről.

Higgadtan, de határozottan, nekünk is ki kell állnunk az igazunkért.

Ezt kell megmutassuk április 12-én is!" - írta Facebookon megosztott videójához Szentkirályi Alexandra, majd így beszélgetett Young G Bécivel:

Szentkirályi Alexandra: - Szóval itt vagyunk egy ilyen egész különleges alkalommal egy zuglói disznótoron, és itt arról beszélgettünk az előbb, hogy hát ugye te is aktív vagy a social médiában, velem is mindig "szembejössz".



Young G Béci: - Így van.



Sz. A.: - Látom, hogy nem félsz megosztani a véleményedet a közéleti kérdésekben sem, és azt mesélted nekem, hogy brutális, amit kapsz időnként a kommentekben. Egy picit mesélj már erről, hogy mit tapasztalsz te is, meg a családod is abból, hogy vállalod a véleményedet egy-két fontos ügyben.



Young G: - Úgy gondolom, hogy ekkora, ilyen nagy mértékű: mint rasszizmus, mint gyűlölet, mint megalázás, a gyerekeim halálát konkrétan kívánják, megerőszakolni akarják a feleségemet...És konkrétan bizonyítékaim vannak ebből. Én mindig kifotózom a telefonomat. Azért is fontos, én úgy látom egyébként, hogy az utcán, meg a közterületen nem jönnek ide hozzád az emberek. Szóval, hogy ezek nyilván egy fake, random olyan ember lehet, aki megcsinál egy kamu profilt, és az mögé bújva... de ilyen nem volt, soha nem volt, és soha nem tapasztaltam.



Sz. A.: - Mióta van ez?



Young G: - És úgy képzeld el, hogy egyszer csináltam egy videót, én nem mondtam azt, hogy hova tartozom, csak engem zavart maga az agresszivitás a

Magyar Péterben. Én akkor csináltam egyetlenegy videót, de csak egy véleményem volt. Megkérdeztem, hogy ti nem látjátok ezt? Onnantól kezdve én olyan szinten el vagyok ítélve, hogy ezt el nem tudom mondani, ellehetetlenítik a social platformokat, a Google értékeléseket, emberek vállalkozásai mennek tönkre ez miatt, hogy ilyeneket csinálnak. Szóval, hogy nem gondolnak bele abba, hogy olyan mértékű problémát tesznek ezzel az embernek, a vállalkozásaiknak, amivel tönkretehetnek emberi életeket. Sőt azt nem figyelik, hogy mondjuk annak az embernek van X alkalmazottja, akit ugyanúgy tönkretehet. Szóval, hogy botrány, amit csinálnak, és én tudom, hogy a csendes többség az mi vagyunk. De én mégis arra kérem azt a csendes többséget, hogy azért most már ideje tényleg a social-ön is jelen lennünk és kiállni értünk, mert fontos.



Sz. A.: - Egyetértek. Ha mi nem, akkor kicsoda?



Young G: - Ha mi felvállaljuk azt, akár közszereplésben lévő emberek, akár normálisan, hogyha az utcáról jött emberekről is beszélünk, felvállaljuk, akkor vállaljuk fel mindenki most már a hovatartozását, mert így is, úgy is nyerni fogunk szerintem. De fontos a támogatás és fontos az, hogy az emberek, akik ezt az agresszivitást csinálják, rájöjjenek arra, hogy ez rossz dolog, ilyet nem szabad csinálni.



Sz. A.: - Én pedig mindenkit csak erre biztatnék, hogy az óriási agresszióval, meg vérhányással szemben, elnézést a kifejezésért, de legyünk szelídek, de határozottak, és mondjuk el a véleményünket, mert hogyha mi nem védjük meg a saját jövőnket és a saját hazánkat, akkor senki nem fogja helyettünk.