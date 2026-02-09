RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire

Magyarországon ilyen egyszerű!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 15:58
szentkirályi alexandra nemzeti petíciót háború

Szentkirályi Alexandra is kitöltötte a Nemzeti petíciót.

Szentkirályi Alexandra, Facebook
Fotó: Facebook

Amíg Európában sehol nem merik megkérdezni az embereket Ukrajna, a háború pénzelése és az emelkedő rezsiárakról, addig nálunk mindenki elmondhatja mit gondol.
Én is elmondtam! Nem, nem és nem!

- írta a Facebookon megosztott videójához Szentkirályi Alexandra, aki éppen a Nemzeti Petíciót adja postára.

Nemzeti petíció mindjárt feladva, hiszen én is azok közé tartozom, akik nem szeretnénk, hogyha a pénzünket Ukrajnába adnák, a pénzünket elköltenék a háborúra, vagy éppen a háború miatt megemelkednének a magyar családok rezsiköltségei, úgyhogy így gyakorlatilag ilyen egyszerűen itt mi Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire.

- mondta el a videóban.

