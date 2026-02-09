Szentkirályi Alexandra: Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire

Nemzeti petíció mindjárt feladva, hiszen én is azok közé tartozom, akik nem szeretnénk, hogyha a pénzünket Ukrajnába adnák, a pénzünket elköltenék a háborúra, vagy éppen a háború miatt megemelkednének a magyar családok rezsiköltségei, úgyhogy így gyakorlatilag ilyen egyszerűen itt mi Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire.