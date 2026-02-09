Szentkirályi Alexandra: Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire
Magyarországon ilyen egyszerű!
Szentkirályi Alexandra is kitöltötte a Nemzeti petíciót.
Magyarországon ilyen egyszerű!
Amíg Európában sehol nem merik megkérdezni az embereket Ukrajna, a háború pénzelése és az emelkedő rezsiárakról, addig nálunk mindenki elmondhatja mit gondol.
Én is elmondtam! Nem, nem és nem!
- írta a Facebookon megosztott videójához Szentkirályi Alexandra, aki éppen a Nemzeti Petíciót adja postára.
Nemzeti petíció mindjárt feladva, hiszen én is azok közé tartozom, akik nem szeretnénk, hogyha a pénzünket Ukrajnába adnák, a pénzünket elköltenék a háborúra, vagy éppen a háború miatt megemelkednének a magyar családok rezsiköltségei, úgyhogy így gyakorlatilag ilyen egyszerűen itt mi Magyarországon nemet tudunk mondani a háború szörnyűségeire.
- mondta el a videóban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre