Komoly ellenállást jelenthet a Nemzeti Petíció

A Nemzeti Petíciót már minden magyarországi háztartás megkapta postai úton. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese szerint a kérdőív kitöltése lehetőséget ad arra, hogy széles körű társadalmi összefogás jöjjön létre a háborús uszítással szemben

A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Fotó: Purger Tamás / MTI

Nemzeti Petíció: "Magyarország szerepe kiemelt"

Január vége óta folyamatosan postázzák a Nemzeti Petíciót, amely három fontos kérdésre keresi a magyarok válaszát. A válaszunkkal eldönthetjük, hogy akarjuk-e tovább finanszírozni az orosz-ukrán háborút, akarjuk-e fizetni az ukrán állam működését, valamint hogy akarjuk-e a háború miatti rezsiár-emelkedést. A nyomtatványokat már vidéken is elkezdték postázni.

Brüsszelben erős háborúpárti gondolkodás uralkodik, a magyar kormányfő pedig a magyarok véleményével támogathatja meg békepárti üzenetét.

Egy széles társadalmi egységnek és támogatásnak kell lenni ahhoz, hogy ellen tudjunk állni. Ez egy nagy politikai küzdelem az európai színtéren is. Itt Magyarország szerepe kiemelt, a mi véleményünkre, a mi kiállásunkra nagyon odafigyelnek, sokkal inkább odafigyelnek ránk, mint sok más országra.

– fogalmazott Hidvéghi Balázs az M1 "48 Perc" című műsorában. A miniszter hangsúlyozta, hogy az ország méretéhez, gazdasági súlyához képest sokkal nagyobb ma már a jelentősége annak, hogy Magyarország mit mond és mi mellett áll ki.

Ebben kulcs az, hogy a magyar emberek véleményét mi megkérdezzük, tehát lehessen erről véleményt mondani, világs kérdéseket, világos állításokat kell tenni, ezekre lehet véleményt mondani és ezzel lehet aztán Brüsszelben nagyobb erővel képviselni egy álláspontot.

– fogalmazott a miniszter.

Egy olyan üzenet ez tehát, amivel egységesen nemet mondhatunk és egy kritikus tömeget képviselhetünk a háborús pszichózis ellen.