Szentkirályi Alexandra: a brüsszeli háborús elmebaj újabb fejezetéhez érkeztünk
Németország már az összes rakétáját elküldte Ukrajnának...
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.
„A brüsszeli háborús elmebaj újabb fejezetéhez érkeztünk. Németország már az összes rakétáját elküldte Ukrajnának, és a hadügyminiszterük most azt akarja, hogy mi is küldjünk fegyvereket. Eközben Berlinben módosították az alkotmányt is, hogy korlátlan finanszírozást tegyenek elérhetővé a védelmi költségekre, mert szerintük így cselekednek a «felelős nemzetek».
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mi sem fegyvereket, sem pénzt, sem a fiataljainkat nem küldjük Ukrajnába! Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk Brüsszelből, a béke útján maradunk, ahogy eddig is tettük.
Ezért is a Fidesz a biztos választás!”
– írta.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre