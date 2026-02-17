RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: a brüsszeli háborús elmebaj újabb fejezetéhez érkeztünk

Németország már az összes rakétáját elküldte Ukrajnának...

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 11:38
Szentkirályi Alexandra Európai Unió háború

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra
Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

„A brüsszeli háborús elmebaj újabb fejezetéhez érkeztünk. Németország már az összes rakétáját elküldte Ukrajnának, és a hadügyminiszterük most azt akarja, hogy mi is küldjünk fegyvereket. Eközben Berlinben módosították az alkotmányt is, hogy korlátlan finanszírozást tegyenek elérhetővé a védelmi költségekre, mert szerintük így cselekednek a «felelős nemzetek». 
Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mi sem fegyvereket, sem pénzt, sem a fiataljainkat nem küldjük Ukrajnába! Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk Brüsszelből, a béke útján maradunk, ahogy eddig is tettük. 
Ezért is a Fidesz a biztos választás!”
– írta.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu