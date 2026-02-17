Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője újabb videóval jelentkezett a Facebook-oldalán.

Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

„A brüsszeli háborús elmebaj újabb fejezetéhez érkeztünk. Németország már az összes rakétáját elküldte Ukrajnának, és a hadügyminiszterük most azt akarja, hogy mi is küldjünk fegyvereket. Eközben Berlinben módosították az alkotmányt is, hogy korlátlan finanszírozást tegyenek elérhetővé a védelmi költségekre, mert szerintük így cselekednek a «felelős nemzetek».

Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, mi sem fegyvereket, sem pénzt, sem a fiataljainkat nem küldjük Ukrajnába! Hiába próbálnak nyomást gyakorolni ránk Brüsszelből, a béke útján maradunk, ahogy eddig is tettük.

Ezért is a Fidesz a biztos választás!”

– írta.