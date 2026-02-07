RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor Szombathely MSZP-ből kihátrált polgármesterével tárgyalt

Vámos Zoltán, Szombathely és környéke Fideszes országgyűlési képviselője Orbán Viktorral együtt kereste fel a város egykori szocialista polgármesterét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 19:09
Vámos Zoltán a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Orbán Viktorral karöltve tárgyaltak Szombathely városa érdekében a polgármesterrel, amelyet a különböző gondolkozásmód sem akadályozhat meg.

Fotó: Vámos Zoltán Facebook oldala
Orbán Viktorral a Városházán!

Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében.

Köszönöm Miniszterelnök Úrnak, hogy eljött velem Polgármester Úrhoz, ahol Szombathely jövőjét érintő ügyek voltak terítéken! 🤝🇭🇺

Hajrá, Szombathely!

- írta közösségi oldalán Vámos Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője. Részleteket nem árultak el a tárgyalásról.

Február elején jelentette be Nemény András, Szombathely polgármestere, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel aláírták azt a megállapodást, amely szerint Szombathely 700 millió forintot kap vissza a Területfejlesztési Alapból. Az MSZP-ből kilépett polgármester is úgy látja, a Versenyképes Járások Program jó kezdeményezés, ennek köszönhetően több kistelepülés jutott fejlesztési lehetőséghez - emlékezett vissza az Index.hu.

 

 

