Orbán Viktor Szombathely MSZP-ből kihátrált polgármesterével tárgyalt

Vámos Zoltán a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Orbán Viktorral karöltve tárgyaltak Szombathely városa érdekében a polgármesterrel, amelyet a különböző gondolkozásmód sem akadályozhat meg.

Fotó: Vámos Zoltán Facebook oldala

Orbán Viktorral a Városházán! Lehetnek dolgok, amelyekben különbözőképpen gondolkodunk, de akkor is tudnunk kell együttműködni az itt élők érdekében. Köszönöm Miniszterelnök Úrnak, hogy eljött velem Polgármester Úrhoz, ahol Szombathely jövőjét érintő ügyek voltak terítéken! Hajrá, Szombathely!

- írta közösségi oldalán Vámos Zoltán, a Fidesz országgyűlési képviselője. Részleteket nem árultak el a tárgyalásról.

Február elején jelentette be Nemény András, Szombathely polgármestere, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel aláírták azt a megállapodást, amely szerint Szombathely 700 millió forintot kap vissza a Területfejlesztési Alapból. Az MSZP-ből kilépett polgármester is úgy látja, a Versenyképes Járások Program jó kezdeményezés, ennek köszönhetően több kistelepülés jutott fejlesztési lehetőséghez - emlékezett vissza az Index.hu.