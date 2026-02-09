Orbán Viktor: Szép munka, nagy győzelem!
Győzött a Fidesz Balmazújvárosban az időközi önkormányzati választáson.
„Győzelem Balmazújvárosban. Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök friss videója mellé a Facebook-oldalán.
Nézd meg a kormányfő videóját!
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre