Orbán Viktor: Csak két rendszer van, a magyar és a brüsszeli!

Szerda 18 órától Orbán Viktor miniszterelnök a Megafon Klub vendége volt. A kormányfőt a legaktuálisabb kérdésekről faggatta Bohár Dániel.

Égető kérdésekre válaszolt Orbán Viktor. Fotó: MW

Orbán Viktor a beszédét azzal kezdte, számított arra, hogy személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg a kampány ezen szakaszában, de arra nem, hogy Ukrajna kőolajjal fenyegeti Magyarországot. „Ez kockázatos lépés volt az ukránok részéről” – jegyezte meg a Mandiner szerint.

A miniszterelnök emlékeztetett, a Védelmi Tanács úgy határozott szerdán, hogy meg kell védeni a magyar infrastruktúra egyes elemeit, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

A kritikus infrastruktúrát békeidőben is védjük. Ma az infrastruktúrák fokozott védelmét el kellett rendelni”

– tette hozzá, az olajhelyzettel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy van egy kiegészítő fővezeték Horvátország irányából is érkezhet olaj hazánkba.

Elárulta, ezen most tud olaj érkezni, jelenleg várják a beérkezett tankereket, vissza fogják tölteni a stratégiai tartalékot. Orbán Viktor elmondta, nem könnyű a helyzet, azonban „mi is tudunk szorítani az ukránokon”.

Le kell szoktatni őket ezekről a lépésekről

– emelte ki.

Orbán Viktor beszélt arról is, Magyarországnak több ütőkártyája is van, az áramot Ukrajna felé azért nem kapcsolták még le, mert a határ túloldalán magyarok is élnek.

Ukrajna a villamosenergiájának körülbelül 30-40 százalékát kapja a kormányfő szerint Magyarországról.

Emlékeztetett, ha nem jön olcsó orosz olaj, mindennek felmehet az ára. Úgy szólt, hogy a drága olajtól térdre esik a magyar gazdaság, a magas energiaár a nálunk erősebb országok gazdaságát is térdre kényszeríti. A miniszterelnök elárulta, Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába,

ez nincs olyan messze, mint sokan gondolják

– említette, majd úgy folytatta, a kérdés az, hogy akkor a feltételek meg lesznek-e a kimaradáshoz. Számításai szerint a most áprilisi lesz a háborút megelőző utolsó választás, Orbán Viktor elmondása szerint Ukrajna uniós tagsága katonai akciót jelent hazánk számára is.