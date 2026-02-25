RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Csak két rendszer van, a magyar és a brüsszeli!

A kormányfő a Megafon Klub vendége volt. Égető kérdésekre válaszolt Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 18:52
Módosítva: 2026.02.25. 19:57
Orbán Viktor interjú mandiner

Szerda 18 órától Orbán Viktor miniszterelnök a Megafon Klub vendége volt. A kormányfőt a legaktuálisabb kérdésekről faggatta Bohár Dániel.

Égető kérdésekre válaszolt Orbán Viktor. Fotó: MW

Orbán Viktor a beszédét azzal kezdte, számított arra, hogy személyes fenyegetések intenzitása nő majd meg a kampány ezen szakaszában, de arra nem, hogy Ukrajna kőolajjal fenyegeti Magyarországot. „Ez kockázatos lépés volt az ukránok részéről” – jegyezte meg a Mandiner szerint.

A miniszterelnök emlékeztetett, a Védelmi Tanács úgy határozott szerdán, hogy meg kell védeni a magyar infrastruktúra egyes elemeit, miután olyan jelzéseket kapott, hogy Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.

A kritikus infrastruktúrát békeidőben is védjük. Ma az infrastruktúrák fokozott védelmét el kellett rendelni”

– tette hozzá, az olajhelyzettel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy van egy kiegészítő fővezeték Horvátország irányából is érkezhet olaj hazánkba. 

Elárulta, ezen most tud olaj érkezni, jelenleg várják a beérkezett tankereket, vissza fogják tölteni a stratégiai tartalékot. Orbán Viktor elmondta, nem könnyű a helyzet, azonban „mi is tudunk szorítani az ukránokon”.

Le kell szoktatni őket ezekről a lépésekről

– emelte ki.

Orbán Viktor beszélt arról is, Magyarországnak több ütőkártyája is van, az áramot Ukrajna felé azért nem kapcsolták még le, mert a határ túloldalán magyarok is élnek. 

Ukrajna a villamosenergiájának körülbelül 30-40 százalékát kapja a kormányfő szerint Magyarországról.

Emlékeztetett, ha nem jön olcsó orosz olaj, mindennek felmehet az ára. Úgy szólt, hogy a drága olajtól térdre esik a magyar gazdaság, a magas energiaár a nálunk erősebb országok gazdaságát is térdre kényszeríti. A miniszterelnök elárulta, Európából katonai egységeket akarnak küldeni Ukrajnába, 

ez nincs olyan messze, mint sokan gondolják

– említette, majd úgy folytatta, a kérdés az, hogy akkor a feltételek meg lesznek-e a kimaradáshoz. Számításai szerint a most áprilisi lesz a háborút megelőző utolsó választás, Orbán Viktor elmondása szerint Ukrajna uniós tagsága katonai akciót jelent hazánk számára is. 

Arra a kérdésre, mi is a másfél hónap múlva esedékes választások tétje, Orbán Viktor kijelentette, erre egyértelműen az a válasz, hogy Magyarország biztonsága. Elárulta, a kérdés az, lesz-e elég ereje a magyar kormánynak, hogy ellenálljon a nyomásnak, hogy ki tudjon maradni a konfliktusból. Elmondta, olyan helyzetek lesznek, amikor 

Magyarország vezetőinek a döntésén múlik majd Magyarország jövője.

Orbán Viktor leszögezte: ő minden elé helyezné hazánk biztonságát!

A miniszterelnök kijelentette, az utóbbi időben hozott kormányzati intézkedések összefüggenek a háború ellen való fellépéssel. Erre példaként hozta fel a 11 százalékos minimálbért vagy éppen az édesanyák SZJA-mentességét. Ezeket – mint mondta –, békeidőben is be lehetett volna ezeket az intézkedéseket vezetni, de a háború miatt most volt igazán szükséges. 

A cél a magyarok biztonsága

– szögezte le. 

Elárulta, kilenc választókerületben is erősödtek a kormánypártok, a terv az, hogy a választás napján lesznek a legerősebbek. 

Felidézte, a terv az volt, hogy jól szerepelnek a 2024-es EP-választáson, megcsinálják a Patrióták szövetségét, meg is csinálták, bejött az amerikai fordulat, amiben reméltek, miután megválasztották Donald Trumpot, Szlovákiában is megtörtént a fordulat, Andrej Babis nyert Csehországban, Lengyelországban jobboldali köztársasági elnököt választottak, miközben a baloldali kormány vergődik. „Az olaszok velünk vannak, most a francia áttörést várjuk” – tette hozzá. Orbán Viktor szerint bármelyik pillanatban lehet előrehozott választás Franciaországban, de jövőre jó eséllyel patrióta fordulat várható. 

Akkor összeáll az a helyzet, amelyben már nem állandóan alkalmazkodni kell, hanem többségünk lesz. Legalább akkora erőnk lesz, mint a szembenállóknak, és el lehet kezdeni tárgyalni az unió újjászervezését

– jegyezte meg.

Nézői kérdésre a miniszterelnök kijelentette, ma szavazták meg a pedagógusok egyszeri, 150 ezer forintos juttatását. Orbán Viktor szerint vannak olyan politikai elemzők, akik szerint nem kedvez a kormánypártoknak a magas részvétel a választásokon, de ő úgy látja, számukra ez pont jó lenne, „mert mi vagyunk többen”. A kormányfő emlékeztetett: abban ne reménykedjen senki, hogy az ellenzék győzelme esetén egy olyan kormányt kap, mint a mostani, csak jobbat. 

Csak két rendszer van: a magyar és a brüsszeli. Utóbbiban a nemzeti identitásnak helye nincsen

– tette hozzá.

Orbán Viktor beszélt arról is, a mostani kampány arról szól, hogy a szembenálló felek közül ki tud többet elvinni a saját hívei közül. „Rég nem volt olyan jelentősége a helyi intellektualitásnak a politikában, mint most” – árulta el a kormányfő. Kétsége nincs afelől, hogy az utolsó pillanatban elbillen az eredmény az ő irányukba, de addig sokat kell dolgozni. Mint mondta, az ellenzék gátlástalanul és szégyenérzet nélkül folyamatosan hazudozik, „ez új helyzet, ilyen intellektuális kihívás előtt nem álltak még a magyarok”.

