Kibújt a szög a zsákból: nincs semmilyen műszaki hiba a Barátság kőolajvezetéken
Orbán Viktor a megdöbbentő videót osztott meg. Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen közölte: a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás újraindításának semmilyen akadálya nincsen.
„Bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának ” – közölte Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen.
Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.
– írta Orbán Viktor a megdöbbentő videóhoz, amelyen Szijjártó Péter beszámolója látható.
