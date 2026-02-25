RETRO RÁDIÓ

Kibújt a szög a zsákból: nincs semmilyen műszaki hiba a Barátság kőolajvezetéken

Orbán Viktor a megdöbbentő videót osztott meg. Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen közölte: a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás újraindításának semmilyen akadálya nincsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 16:50
Barátság kőolajvezeték Szijjártó Péter Orbán Viktor

„Bebizonyosodott, amit mind a szlovákok, mind mi tudunk az ukrán rendszerüzemeltetőtől, vagyis hogy a Barátság kőolajvezetéken semmilyen technikai, fizikai vagy műszaki akadálya nincsen a kőolajszállítás újraindításának ” – közölte Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen.

Szijjártó Péter a szerdai kormányülésen közölte: a Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás újraindításának semmilyen akadálya nincsen. Fotó: Virginia Mayo /  MTI

Brüsszelben kibújt a szög a zsákból. Nincs itt semmilyen műszaki hiba. Az ukrán olajblokád tudatos kijevi politikai döntés eredménye.

– írta Orbán Viktor a megdöbbentő videóhoz, amelyen Szijjártó Péter beszámolója látható.

 

