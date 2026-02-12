RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Lássuk a medvét!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 14:24
Európai Unió Orbán Viktor sajtótájékoztató

„Kihelyezett EU-csúcs. Lássuk a medvét!” – írta friss Facebook-posztjában Magyarország Miniszterelnöke. Orbán Viktor élőben közvetítette a sajtótájékoztatóját a közösségi oldalán.

"Orbán Viktor"
Fotó: NurPhoto via AFP

„Sajtószkander” – írta a kormányfő a média képviselőivel tartott rövid kérdezz-felelek idején készült fotóhoz.

Nézd meg Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóját. Rövid, de velős!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu