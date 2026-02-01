Orbán Viktor: Kimaradni tudni kell! - galéria
A kimaradáshoz tapasztalat kell.
A háborúból nem lehet csak úgy legényesen kimaradni.
A kimaradáshoz tapasztalat kell, ravaszság kell, erő kell. A mi nemzedékünk feladata, hogy nemet mondjunk a háborúra!
- írja Orbán Viktor a Facebookon megosztott galériához, amelyben a szombati, hatvani Háborúellenes Gyűlésen készült képek láthatók.
