Orbán Viktor: Bennünket nem lehet megzsarolni

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés békéscsabai állomásán nézői kérdésre válaszolva elmondta, hogy az ukránok mindent megtesznek egy olyan magyar kormányért, amely felveszi őket az unióba, illetve fegyvert és pénzt is adna nekik.

Orbán Viktort Békéscsabán is telt ház várta a Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

A kormányfő a Barátság kőolajvezeték leállítását az ukránok kezében lévő energiafegyvernek nevezte, ami energiaválságot idézett elő.

Ez súlyos dolog, és joguk sincs hozzá a társulási szerződések alapján. Ráadásul a vezetékről tudjuk, hogy alkalmas a kőolaj szállítására

– emelte ki a kormányfő, akinek szavait a Ripost idézte. Orbán Viktor elmondta, ilyenkor két dolgot lehet tenni: az egyik az, hogy meg kell védeni az országot. Magyarországon van olaj, így a támadást ki lehet védeni.

Három ellenlépés képzelhető el, ebből kettőt már megtettek:

Ukrajna benzinellátását leállította a kormány,

másfelől blokkolják a 90 milliárdos ukrajnai hadikölcsönt,

van még egy lehetőség, amit egyelőre csak óvatosan nézegetnek. A villamosenergia-ellátás tekintélyes része Magyarországról megy Ukrajnába. Ha ezt megállítják, durva dolgok történhetnek. A szlovákok azonban kilátásba helyezték, és ha kell, meg fogják tenni.

A kormányfő szerint úgy nehéz választást nyerni, ha energiakáosz van. Az ukránok fejében ez út az ellenzék választási sikeréhez. Azt gondolják, ezzel segítik a Tiszát, aminek a győzelmét el akarják érni Magyarországon.

Bennünket viszont nem lehet megzsarolni

– jelentette ki. Majd hozzátette: nem fogunk megijedni néhány nagyszájú ukrán politikustól. Itt birodalmak tűntek el korábban. Hibáink vannak, de hogy ne lennénk dörzsöltek és agyasak, nem lehet mondani. Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga, úgyhogy keressenek fogorvost maguknak.