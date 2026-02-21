Orbán Viktor: Aki belénk harap, annak ki fog törni a foga
Az ukránok beavatkoztak a választásba.
Orbán Viktor Facebook-videójában elmondta, hogy Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy Magyarországon gazdasági káosz legyen. Ezt a Békéscsabán, a Háborúellenes Gyűlésen elmondott beszédében is kifejtette.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre