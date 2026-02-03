Orbán Viktor: Az igazság mindig kiderül
„Jártál már úgy, hogy valakinek nagyon akartál hinni, de folyamatosan átvert?”
„A Fidesz a biztos választás” – olvasható az Orbán Viktor által a Facebookon megosztott videó végén. Hogy mi szól a Tisza Párt és Magyar Péter ellen? Ez egyetlen percbe belefér, derül ki a miniszterelnök közösségi oldalára kikerült tartalomból.
Az igazság mindig kiderül. Ez alól a Tisza Párt sem kivétel
– írta a felvételhez a kormányfő.
