Orbán Viktor: Az igazság mindig kiderül

„Jártál már úgy, hogy valakinek nagyon akartál hinni, de folyamatosan átvert?”

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 14:17
Módosítva: 2026.02.03. 14:51
„A Fidesz a biztos választás” – olvasható az Orbán Viktor által a Facebookon megosztott videó végén. Hogy mi szól a Tisza Párt és Magyar Péter ellen? Ez egyetlen percbe belefér, derül ki a miniszterelnök közösségi oldalára kikerült tartalomból.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az igazság mindig kiderül. Ez alól a Tisza Párt sem kivétel

– írta a felvételhez a kormányfő.

 

