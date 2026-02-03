Orbán Viktor: Az igazság mindig kiderül

„A Fidesz a biztos választás” – olvasható az Orbán Viktor által a Facebookon megosztott videó végén. Hogy mi szól a Tisza Párt és Magyar Péter ellen? Ez egyetlen percbe belefér, derül ki a miniszterelnök közösségi oldalára kikerült tartalomból.

Fotó: NurPhoto via AFP

Az igazság mindig kiderül. Ez alól a Tisza Párt sem kivétel

– írta a felvételhez a kormányfő.