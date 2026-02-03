Kiderült, mire készül Orbán Viktor
Lehullt a lepel.
Alig egy órával azután, hogy Orbán Viktor sejtelmes posztot tett ki a Facebook-oldalán, a miniszterelnök felfedte, mit tervez február 14-ére.
A piros szívecske narancssárgára változott: a szerelmesek napján Orbán Viktor évértékelőt tart élőben a Facebook-oldalán.
