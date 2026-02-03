RETRO RÁDIÓ

Kiderült, mire készül Orbán Viktor

Lehullt a lepel.

Szerző: Metropol
2026.02.03. 11:33
Módosítva: 2026.02.03. 13:06
február 14. Orbán Viktor évértékelő

Alig egy órával azután, hogy Orbán Viktor sejtelmes posztot tett ki a Facebook-oldalán, a miniszterelnök felfedte, mit tervez február 14-ére.

Évértékelőre készül a miniszterelnök

A piros szívecske narancssárgára változott: a szerelmesek napján Orbán Viktor évértékelőt tart élőben a Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
