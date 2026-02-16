Magyarországra költözött német fiatal: biztonság, kiszámíthatóság, nyugalom van itt, amely Németországból már hiányzik

A Deutsche Welle budapesti riportjában egy 20 éves fiatal, Marvin mesél arról, miért döntött amellett, hogy Magyarországot választja új hazájául - vette észre a Mandiner. Ő 16 éves volt, amikor bátyja ötletére Magyarországra költözött. Évente immár 4000 körüli német választja Magyarországot új lakhelyéül.

Nem tudom tovább támogatni Németországot. Magyarországon nem érzem magam bevándorlónak. Egyszerűen csak egy német vagyok

– fogalmaz Marvin.

A fiatal szerint Budapesten gyorsan otthon érezte magát:

A bátyámmal „együtt költöztem ide, itt maradtunk, mert otthon éreztük magunkat, és mert nagyon barátságos és biztonságos volt. Sok itt a lehetőség, senki sem zaklat, mint Németországban, ahol nagyon szigorúak a szabályok.

A Deutsche Welle riportja rámutat:

a Magyarországra költöző németek többsége idősebb,

sokan közülük kritikusak a németországi közbiztonsággal és

a migrációval.

Marvin is osztja ezeket a nézeteket, közösségi médiás videóiban is rendszeresen bírálja Németországot.

Egyik fő sérelme a nemzeti identitás kérdése:

Például itt Magyarországon mindenhol magyar zászlók vannak. Németországban pedig, ha kiteszed a német zászlót a kertedbe, akkor nácinak neveznek, és szerintem ez az őrület túlságosan is uralkodó most.

Marvin pedig saját tapasztalataira hivatkozik:

Nekem a saját tapasztalataim fontosabbak, mint a statisztikák vagy bármi más.

Hozzáteszi:

Németország már megváltozott, már nincs kultúrája, hamarosan afgán kultúrája lesz. Ez a véleményem.

A fiatalember számára a statisztikai adatok másodlagosak, és fontosabb az, amit e témák kapcsán érez,

és elsősorban a biztonságérzetet keresi Magyarországon.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el, a teljes riportot pedig ide kattintva nézheted meg: