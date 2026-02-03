RETRO RÁDIÓ

Hankó Balázs: Tarr Zoltán nem látja, hogy az egyetemekkel áll szemben

Hat magyar egyetem perli Brüsszelt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 13:19
Tarr Zoltán Hankó Balázs Erasmus

Mint ismert, Gyuricza Csaba, MATE rektora kijelentette, addig nincs uniós zászló, amíg a magyar diákokat kizárják az Erasmusból, addig Tarr Zoltán a magyar diákok helyett Manfred Weber érdekeit szolgálja. Erre reagált Facebook-posztjában a kultúráért és innovációért felelős miniszter, Hankó Balázs.

2025_02_18_Hanko Balazs
Fotó: Ripost

„A lényeget ki érti? Vajon az aki inkább elhallgattat, mint kiállna a magyar egyetemekért, amikor nem engedi napirendre a magyar egyetemisták Erasmus helyzetét? Aki szerint ami rossz a magyaroknak az jó a Tiszának? Az akinek láthatóan fogalma sincs arról, hogy mit jelent az egyetemi autonómia, mit jelent az egyetemek tisztelete? 
Nos elmondom: az egyetemi autonómia azt jelenti, nem szólunk bele a döntéseikbe. Támogatjuk őket, együttműködünk, stratégiai kérdésekben együtt dolgozunk, mert a cél közös: olyan felsőoktatást adni a magyar fiataloknak amely biztos karriert nyújt számukra, olyan képzettségű szakembereket adni a magyar gazdaságnak, amely erősít és olyan kutatókat adni a magyar tudománypolitikának, amely megemel. Mindkettőt az elmúlt évek fordulata biztosította. Ezek a tények.
Tarr Zoltán a tények helyett, az egyetemeink tisztelete helyett, a Kormánnyal kíván vitatkozni, és nem látja, hogy az egyetemekkel áll szemben. Mert hat egyetemünk pereli éppen a teljes brüsszeli bagázst Bizottságostul, Parlamentestül (ha már beavatkoztak), védik az érdeküket, védik a magyar hallgatók érdekeit, tudják az igazukat! Míg ő kit akar védeni? Manfred Webert és Ursula Von Der Layent.
Mert az alkut már megkötötte. Átengedni az egyetemeket a brüsszeli NGO-knak, és olyan összeférhetetlenséget bevezetni a rektorokra, amely a hazaszeretetet bünteti. Ez az a lényeg, amit látni kell.” – írta Hankó Balázs.

Hazaszeretet helyett NGO-k

Hankó Balázs posztjának legsúlyosabb része nem is a kritika, hanem a leleplezés. A miniszter szerint Tarr Zoltán és a Tisza Párt már lepaktált a brüsszeli elittel. A terv ördögi: átengedni a magyar egyetemeket a brüsszeli NGO-knak, és olyan összeférhetetlenségi szabályokat bevezetni a rektorokra, amely gyakorlatilag a hazaszeretetet bünteti. Értik, ugye? Ha egy rektor nemzeti érzelmű, az „összeférhetetlen”. Ha viszont egy Soros-közeli NGO embere ül a kuratóriumban, az a „függetlenség” netovábbja. Ez a notórius hazudozó Magyar Péterék víziója a felsőoktatásról. Miközben Gyuricza Csaba rektor úr gerincesen kiáll a diákjaiért, addig a Tisza Párt politikai csatatérré tenné az egyetemeket, csak hogy megfeleljenek a külföldi megrendelőknek. De a tények makacs dolgok: az elmúlt évek fordulata sikeres volt, a magyar tudomány emelkedik – akár tetszik ez Brüsszelnek és hazai szolgáiknak, akár nem, írja a Hír TV.

 

