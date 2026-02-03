Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke szerint az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani. Erről is tárgyaltak azon a zártkörű néppárti találkozón, amelyet Zágrábban tartottak. A katonai szövetség, mint olyan ismert számunkra, ugye ilyen a NATO, amelyben a legtöbb európai uniós ország benne van. Ezzel kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő ma reggel a Mokkában elmondta, hogy Manfred Weber próbálja az Európai Uniót teljes mértékben átalakítani.

Manfred Weber katonai szövetséggé akarja alakítani az Európai Uniót. Fotó: AFP

A hidegháború lezárulta óta is talán a legerősebb katonai szövetség, a NATO. És ebben azért látnunk kell azt, hogy az európai országok az elmúlt 70 évben a második világháború lezárult óta azért haszonélvezői voltak annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok Európának adott egy biztonsági védőernyőt.

Ehhez képest most azt látjuk, hogy egyes európai politikusok úgy gondolják, hogy meg kell erősíteni Európa biztonságát, ami rendjén való dolog, csak éppen a választópolgároknak nem beszélnek arról, hogy egy önálló európai véderőnek a létrehozása az mennyi pénzbe, mennyi időbe és milyen fejlesztéseket kívánna meg, és csak egy féllábú, elképzelést tárnak az emberek elé.

– mondta Horváth József, majd hozzátette, hogyha valóban Európa védelmét, biztonságát meg akarják erősíteni, az nem csak arról szól, hogy hadsereget kell építeni, akár egy közös európai hadsereget, hanem arról is, hogy egy esetleges támadás előtt élelmiszert kell fölhalmozni. Ehhez képest az Európai Unió ahhoz tesz lépéseket, hogyan tegye tönkre az európai mezőgazdaságot.

Tehát egy háború esetén arra hagyatkozni, hogy majd Ukrajnából, ami lehet, hogy frontország lenne, vagy éppenséggel Dél-Amerikából jön majd élelmiszer, ez egy kalandor dolog.

Manfred Weber célja az Európai Egyesült Államoknak a létrehozása

A törekvés lényege valójában az, hogy felszámolják Európában a nemzetállami kereteket. Egy közös európai hadsereg gondolatával most azt játsszuk el, hogy a NATO-n kívül hozunk létre egy új erőt úgy, hogy nincs mögötte egy meghatározó vezető állam, mint amilyen az Egyesült Államok a NATO-ban volt. Rögtön felmerül például az is, mi lenne a vezénylési nyelv.