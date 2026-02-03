Manfred Weber célja az Európai Egyesült Államoknak a létrehozása
Európa jövőjét alapjaiban érintő tervekről egyeztettek a néppárti vezetők a zágrábi zártkörű találkozón, ahol felmerült az EU katonai szövetséggé alakítása is. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke szerint az Uniót át kell formálni.
Manfred Weber az Európai Néppárt elnöke szerint az Európai Uniót katonai szövetséggé kell alakítani. Erről is tárgyaltak azon a zártkörű néppárti találkozón, amelyet Zágrábban tartottak. A katonai szövetség, mint olyan ismert számunkra, ugye ilyen a NATO, amelyben a legtöbb európai uniós ország benne van. Ezzel kapcsolatban Horváth József biztonságpolitikai szakértő ma reggel a Mokkában elmondta, hogy Manfred Weber próbálja az Európai Uniót teljes mértékben átalakítani.
A hidegháború lezárulta óta is talán a legerősebb katonai szövetség, a NATO. És ebben azért látnunk kell azt, hogy az európai országok az elmúlt 70 évben a második világháború lezárult óta azért haszonélvezői voltak annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok Európának adott egy biztonsági védőernyőt.
Ehhez képest most azt látjuk, hogy egyes európai politikusok úgy gondolják, hogy meg kell erősíteni Európa biztonságát, ami rendjén való dolog, csak éppen a választópolgároknak nem beszélnek arról, hogy egy önálló európai véderőnek a létrehozása az mennyi pénzbe, mennyi időbe és milyen fejlesztéseket kívánna meg, és csak egy féllábú, elképzelést tárnak az emberek elé.
– mondta Horváth József, majd hozzátette, hogyha valóban Európa védelmét, biztonságát meg akarják erősíteni, az nem csak arról szól, hogy hadsereget kell építeni, akár egy közös európai hadsereget, hanem arról is, hogy egy esetleges támadás előtt élelmiszert kell fölhalmozni. Ehhez képest az Európai Unió ahhoz tesz lépéseket, hogyan tegye tönkre az európai mezőgazdaságot.
Tehát egy háború esetén arra hagyatkozni, hogy majd Ukrajnából, ami lehet, hogy frontország lenne, vagy éppenséggel Dél-Amerikából jön majd élelmiszer, ez egy kalandor dolog.
A törekvés lényege valójában az, hogy felszámolják Európában a nemzetállami kereteket. Egy közös európai hadsereg gondolatával most azt játsszuk el, hogy a NATO-n kívül hozunk létre egy új erőt úgy, hogy nincs mögötte egy meghatározó vezető állam, mint amilyen az Egyesült Államok a NATO-ban volt. Rögtön felmerül például az is, mi lenne a vezénylési nyelv.
Ráadásul egy ilyen hadsereg mögött nem állna olyan technológiai nagyhatalom sem, amely biztosítaná a műholdas hírszerzést, a csúcstechnológiás fegyverek fejlesztését és gyártását. Így egy elképzelt európai haderő még évtizedekig külső beszállítóktól függne, ami önmagában is komolyan megkérdőjelezné a biztonságát és önállóságát.
Abu Dhabiban közelebb juthatunk a békéhez
A háromoldalú tárgyalásokat, amit most a hétvégére prognosztizáltak, az öt nappal eltolták, viszont jó hír, hogy mindenképpen folytatódnak a béketárgyalások, ahol az Egyesült Államok és az ukrán fél is jelen lesz, valamint az oroszok is részt vesznek rajta. És van egy negyedik fél, aki nem ül az asztalnál. Az ukránok mögött ott vannak a franciák, britek, németek is, sok más ország mellett a Hajlandóak koalíciójában.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke békét szeretne globális biztonságpolitikai és gazdasági amerikai érdekek mentén is. Az oroszok úgy tűnik, hogy nagyon sok mindenben gazdasági és globális biztonságpolitikai tekintetben eredményesen tárgyalnak az amerikaiakkal, kivéve az orosz-ukrán háborút, és most ez a két fél abban érdekelt, hogy ebben a háborúban mihamarabb egy normális tűzszüneti tárgyalások induljanak meg.
– fejtette ki Horvát József, aki szerint a kérdés az az lesz, hogy Zelenszkij elnök és a mögötte álló Hajlandóak koalíciója képes lesz-e megtorpedózni ezt, mivel eddig ezt láttuk és az amerikai elképzelésekkel szembe menve folytatni kívánják ezt a háborút.
Az orosz államfő úgy fogalmazott, hogy eljött az ideje a megtorló fegyverek bevetésének. Ez arra utal, hogy Oroszországon belül is létezik egyfajta szereposztás: vannak a „jó rendőrök” és a „rossz rendőrök”, a Duma vezetői pedig – ahogy korábban Medvegyev volt elnök is – gyakran a keményebb hangvételű üzenetek megfogalmazói. Ők azok, akik rendszeresen „odacsapnak” a nyilatkozataikkal.
A mostani helyzetben azt kell látni, hogy ami a fronton zajlik, illetve a Nyugat pénzügyi és fegyveres támogatása, amelyet az európai országok biztosítanak Ukrajnának, az oroszok számára kifejezetten provokatív és bosszantó. Ennek következtében időről időre ilyen jellegű fenyegetések hangzanak el, és olykor demonstratív módon meg is mutatják – például az Oresnyik rakéta emlegetésével –, hogy az orosz hadseregnek még milyen eszközei vannak, amelyeket eddig nem vetettek be tömegesen.
