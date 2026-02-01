Megérkezett a háborúellenes bingo. Töltsd ki te is!
Legyél a béke oldalán. Pipa!
Orbán Viktor megosztotta a Tiktokos lány videóját, amelyben a háborúellenes bingo-t tölti ki a szombati Háborúellenes Gyűlésen, Hatvanban.
A Bingo a következő pontokat tartalmazza:
- Szelfizz a kedvenceddel!
- Hallgasd meg a beszédet!
- Nézd meg a standokat!
- Látogasd a merch pultot!
- Legyél a béke oldalán!
A tiktokos lány a bingo összes pontját teljesítette, azonban nem a megszokott módon tette ezt. Nézd meg Te is a videóban!
