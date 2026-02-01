RETRO RÁDIÓ

Megérkezett a háborúellenes bingo. Töltsd ki te is!

Legyél a béke oldalán. Pipa!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 19:53
háborúellenes gyűlés orbán viktor a tiktokos lány bingo

Orbán Viktor megosztotta a Tiktokos lány videóját, amelyben a háborúellenes bingo-t tölti ki a szombati Háborúellenes Gyűlésen, Hatvanban.

Forrás: A tiktokos lány és Orbán Viktor

A Bingo a következő pontokat tartalmazza:

  • Szelfizz a kedvenceddel!
  • Hallgasd meg a beszédet!
  • Nézd meg a standokat!
  • Látogasd a merch pultot!
  • Legyél a béke oldalán!

A tiktokos lány a bingo összes pontját teljesítette, azonban nem a megszokott módon tette ezt. Nézd meg Te is a videóban!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu