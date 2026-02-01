Megérkezett a háborúellenes bingo. Töltsd ki te is!

Orbán Viktor megosztotta a Tiktokos lány videóját, amelyben a háborúellenes bingo-t tölti ki a szombati Háborúellenes Gyűlésen, Hatvanban.

Forrás: A tiktokos lány és Orbán Viktor

A Bingo a következő pontokat tartalmazza:

Szelfizz a kedvenceddel!

Hallgasd meg a beszédet!

Nézd meg a standokat!

Látogasd a merch pultot!

Legyél a béke oldalán!

A tiktokos lány a bingo összes pontját teljesítette, azonban nem a megszokott módon tette ezt. Nézd meg Te is a videóban!