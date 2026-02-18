RETRO RÁDIÓ

Fontos bejelentést tett Robert Fico, ez rengeteg embert érint

Szlovákia döntött, nem hagyja szó nélkül a dolgot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 15:11
Robert Fico Ukrajna válaszlépés

Szlovákia is döntést hozott Ukrajnával szemben, miután a háborús konfliktus miatt – akárcsak Magyarország – Szlovákia felé is leállt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. „Leállítja a Slovnaft olajfinomító a gázolaj ukrajnai exportját, és teljes egészében belföldre termel” – jelentette be Robert Fico. A szlovák kabinet február 19-én úgy döntött, hogy 250 ezer tonna olajat szabadít fel a Slovnaft számára az állami olajtartalékokból – írja az Index.

Fico is lépett Ukrajnával szemben (Fotó: AFP)

A Ma7 idézte, Ficót, aki közölte: Szlovákiában nem fenyeget üzemanyaghiány.

Magyarország is válaszlépést az ukrán zsarolással szemben

Orbán Viktor szerda délelőtt közösségi oldalán a következőket írta: „Ukrajna zsarolja Magyarországot. Ennek ellenére hazánk kőolaj ellátottsága biztonságban van.” Kora délután a válaszlépésről is tájékoztatta az embereket Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán. „A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízel szállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték.” – jelentette be a magyar kormányfő.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.